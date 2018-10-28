Semih Özsoy: ‘Bazı futbolcular kendine çekidüzen vermeli’

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, teknik direktör Phillip Cocu’nun görevine son verilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cocu’nun yanı sıra bazı futbolcuların da kendisine çekidüzen vermesi gerektiğine değinen Özsoy şu ifadeleri kullandı;

“Bu futbol ne bizim taraftarımıza ne camiamıza yakışır. Yönetim kurulumuzun kararıyla Cocu ile yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği bugünkü mağlubiyetle iyice belgelenmiş oldu. Kendisiyle görüşmemizin sonunda yollarımızı ayırdık. Bununla birlikte bazı oyuncuların performansı camiamıza yakışacak durumda değil. Oyuncularımızı da kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda uyarmakta fayda var.”

“HAKEM HATALARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

“Bunlar bizim kendi hatalarımız. Bir nokta var ki, hiç dikkate almadığımız, kendimizi suçladığımız şeylerin dışında bir şey de hakem hatası. Kabul edilebilir gibi değildi. Maç 0-0’ken Skrtel’ın pozisyonu ve ikili mücadelelerdeki kararları değerlendirilmeli. Bunların hiçbiri bu mağlubiyetin sebebi olamaz. Biz bunun arkasına sığınacak durumda değiliz. Futbolcular da bundan nasibini almalı. Yollarımızı ayırdığımız sayın Phillip Cocu da bunda baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir. Aldığımız karar neticesinde hocayla ilgili kararları en kısa sürede sizlere bildireceğiz.”

Son dakika... Fenerbahçe`de kovulan Cocu`nun tazminatı! Ali Koç daha önce açıklamıştı... Son dakika... Fenerbahçe'de görevine son verilen Teknik Direktör Philipp Cocu'nun tazminat alıp almayacağı merak konusu oldu. Ancak Başkan Ali Koç daha önce Fenerbahçe TV'de Cocu ile yolların ayrılması halinde ödenecek tazminat ile ilgili bilgiler vermişti. Fenerbahçe Cocu'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 yıllık maaşını yani 2.5 milyon Euro ödeyecek. İlgili Haberi Oku