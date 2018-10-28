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Schalke 04, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü
Almanya Bundesliga

Schalke 04, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi Schalke 04, Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig ile golsüz berabere kaldı

28 Ekim 2018 20:08

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Schalke 04, deplasmanda Leipzig ile golsüz berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 6 Kasım Salı günü Galatasaray’ı konuk edecek Schalke 04, Bundesliga’nın 9. haftasında Red Bul Arena’da Leipzig’in konuğu oldu.

Çekilmeli geçen Leipzig-Schalke 04 karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Schalke 04 böylelikle Leipzig deplasmanında 1 puan aldı.

Konuk ekipte Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Schalke 04, puan cetvelinde 7 puanla 15. sıraya yükselirken, Leipzig 16 puanla 5. sırada kaldı.

Son güncelleme 20:08 | 28 Ekim 2018
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