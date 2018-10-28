Rıdvan Dilmen: Türkiye Ligi’nin yaş sınırı rezalettir

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının devre arasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen’in sözleri…

Ciddi bir kadro zafiyeti var!

Tabii Nagatomo’ya acil şifalar diliyoruz. Cüneyt Çakır hoca da aynı hastalığı geçirmişti. Allah sağlık şifa versin. Savunmanız var ama kafanızdaki 11 değil. Ciddi bir kadro zaafiyeti var Galatasaray’ın. Rodrigues de 1.5 aydır yok. 1-2 maç oynarsınız ama toparlayabilirsiniz. Transfer yapamadığı gibi Galatasaray oyuncu da kaybetti. Sakatlıklar derken 5 deplasmanın üçünü kaybediyorsunuz. Bu liginde şampiyonluğun en ciddi adaylarındansınız.

Hakem iyi maç yönetmedi

Gole kadar Malatya ben gol atacağım diyordu. Tehdit nedir? Karşı ataktır. Galatasaray 1-1’i bulmak için bir çaba göstermedi. İkinci golden sonra Malatyaspor psikolojik olarak savunmaya çekildi. Ben Galatasaray’ı yeniyorum demese farka gidebilirdi. Hakem iyi maç yönetmedi.

Belhanda hiçbir zaman kuvvetlenmez

Malatya daha derli toplu oynayarak vasatın üstünü aşmasa da hakkını verdi. Galatasaray’ın da kadro zafiyeti olduğu için ama sonuçta kaybetti. Belhanda hiçbir zaman kuvvetlenmez! Belhanda budur abi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında en az koşan takım durumunda (103 km)

Demek ki bende oynarım. Yetenek yetmiyor sadece, kuvvet de lazım. Takımlarımız gitti. Bizim ligimizin durumu ne: Biz Avrupa’da ligde kaçıncıyız. Spor Toto Süper Lig gol ortalaması olarak Avrupa’da ilk 30’da yok.

Koşmadan oynarsa ben de oynarım

UEFA Avrupa Ligi’nin en yaşlı takımından 2’si Beşiktaş ve Akhisarspor. Spor Toto Süper Lig, Andorra ve San Marino’dan sonra en yaşlı 3. lig. Liglerde yer alan 30 yaş üstü oyuncu sayılarından Türkiye 117 ile ilk sırada. En acı tablo ne biliyor musunuz? Andorra ile San Marino’yu geçmişiz. Çünkü koşmadan oynarsa ben de oynarım diyorum.

Bunun bir kriteri yok mu?

Bugün Galatasaray’ın kaybetmesi normal. Schalke 1 puan alırsam iyi diye düşünüyordu buraya gelirken. Oyun bir başladı rakibin üstünlüğünü gördük. O zemin varya günah değil mi. Çoğu zeminimiz iyi değil bizim. Genk’i de Malmö’sü de hepsi de Fener’den fazla koşuyor. Ben buna fazla kafa takmam ama bir maçta 7 km fazla koşuyor. Bunun bir kriteri yok mu.

Yaş sınırı rezalettir

Türkiye Ligi’nin yaş sınırı rezalettir. Biz boşuna konuşuyoruz. Maç 2-2 bitebilir miydi? Ama oyunla mı olurdu? Şişirmeyle olurdu… Bizim takımlarımız malesef lig ve Şampiyonlar Ligi’ni aynı anda devam ettiremiyor. Öyle gücümüz yok. Bunlar daha iyi günlerimiz. Ben diyordum ‘Romanya, Bulgaristan gibi olacağız’ diye, bana ‘Delirdi mi bu?’ diyorlardı. Ama hızla o noktaya gidiyoruz.

Saygısızlık etmek istemiyorum ama Galatasaray, böyle oyunculara muhtaç kalıyor. Galatasaray’ın oyuncusu sokakta rahat rahat yürüyemez. Yedeklerden hangi Galatasaray futbolcusunu tanıyorsunuz? Kimseyi tanıyamazsın.

DİLMEN’İN İLK YARIDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ:

Halis Özkayha’nın kartal gözü!

“Bursa maçının ilk yarısı bittiğinde 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmıştı. Oradan başladı, hala devam ediyor. Belhanda'nın umarız önemli bir şeyi yoktur. Onun üzerine Mariano, Halis Özkahya'nın kartal gözüyle verdiği karttan dolayı cezalı duruma düştü. Malatyalı oyuncunun ayağı Mariano'ya değiyor. O pozisyon bence faul da değildi. Ki oyuncu duruyor faul yapmayayım diye.”

Son dakika... Galatasaray`ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok! Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Mariano şoku yaşanıyor. İlk yarının uzatmalarında sarı kart gören Mariano, derbide cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku

Mariano-Linnes tercihi!

“Sağ bek Mariano olur, Linnes sağ önde oynar demiştim maçtan önce. Amma hata yapmış dedim Fatih hoca için. Ama anladım neden böyle bir tercihte bulunduğunu. Mariano bekte kart görür diye yapmış. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Dolunun adı da Halis. Yanlış gördü. Kaçınırken hoca geldi buldu, hiç beklemiyordu.”

TÜRK FUTBOLU OLARAK YERLERDEYİZ

“Ligimizin rezaletliğini de göstereceğim maçtan sonra. Dünya futbolundan örneklerle. Biz nerelerdeyiz? Şu ligin lideri son 5 maçta 3 gol attı. Ve 11 puan aldı. Fakat bir gol yedi. Galatasaray'ın son 20 günlük periyoduna defolar ortaya çıkacak. Koskoca Galatasaray'ın kadrosu bu kadar olmak zorunda kalmış. Maç trafiğiyle ilgili olmayabilir. Diğer tarafta da El Clasico var. Türk futbolu olarak yerlerdeyiz.”

“Galatasaray gol yemek için bekliyordu. Gol de ofsayt değilmiş. Deplasmanda 6. Maç, üçüncü mağlubiyet. Bir tane hamle şansı gitti.”