Rıdvan Dilmen: Cocu ayrıldığına göre cumaya kadar…

Süper Lig’in 10.haftasında Fenerbahçe’nin Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV’de flaş açıklamalarda bulundu… Cocu’nun görevine son verilmesini değerlendiren Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in açıklamaları…

GEÇ ALINMIŞ BİR KARARDIR

“Cocu’nun görevden alınması geç alınmış bir karardır ve bunun sorumlusu da yönetim ve başkandır. Ben Comolli’ye güvenmiyorum. Cocu ayrıldığına göre cumaya kadar zamanları var. Kimle çıkarlar bilemiyorum. Ali bey daha önce Ersun Yanal ve Aykut Kocaman olmaz demişti.”

Son dakika... Fenerbahçe Phillip Cocu ile yolları ayırma kararı aldı! Son dakika... Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından acil toplantı kararı alan yönetim kurulu, Galatasaray derbisine başka bir teknik direktör ile çıkılması kararını aldı. İlgili Haberi Oku

İSMAİL KARTAL DÜZGÜN BİR ADAMDIR

”Fenerbahçe taraftarını kutlamak lazım İsmail Kartal ile olan diyaloğundan dolayı. İsmail Hoca da Fenerbahçe’de başarılı bir sezon geçirmişti. Ciddi ekonomik problemler olmasına rağmen Ankaragücü’nü Süper Lig’e çıkardı ve öyle devam ediyorlar. Statları yapılıyor. Fizik gücünü iyi veren bir teknik adamdır ve düzgün bir adamdır. Ankaragücü de köklü bir kulüptür. Puanları da fena değil. İsmail Kartal kadroyu gördüğünde hatta Oğuz Kağan sakatlandığında oyuna girmek üzere olan Frey vardı. Sürpriz bir değişiklik oldu. Eljif olması lazımdı. Fenerbahç 1-0 iken rakibin üzerine gidiyordu. Ne zaman Oğuz Kağan sakatlandı garip bir düzene geçti. Ankaragücü 1-0 iken alkışlanmaya başladı.”

SÜREKLİ İRTİFA KAYBEDİYOR

”Fenerbahçe futbol takımının kongreye gitti. Başkan değişti Ali bey geldi. Çok doğal bir tasarrufta bulundu. Alışıla gelmiş teknik direktör ile ayrılma kararı aldılar. Cocu ve Comolli’ye de saygı duyarız. Fakat Haziran ayında başlayan takımda bir futbol takımı sürekli irtifa kaybediyor. Yenilenme süreci yeni teknik adamla bir şeyler gelir karşıdan. Işık alırsınız. Ama görüyorsunuz rakibinizden dört yiyorsunuz, üç gol yiyorsunuz. Şimdi kimse Fenerbahçe’nin hangi sistemle hangi kadro ile çıkacağını şu an kimse bilemez. Dörtlü bir orta saha önlerinde, Benzia ve önlerinde Slimani ve Ayew.”

TARİHİN EN KÖTÜ KADROSU DEĞİL

”Sistemleri oyuncular belirler, teknik direktörler belirlemez. Tarihinin en kötü 10 haftasını görüyor Fenerbahçe. Normal bir teknik direktör getirin Fenerbahçe en kötü dördüncü olur. Artı kalitesiz diyebilirsiniz ama bu takımın 3-4 olabilir kadrosu var. Tarihin en kötü kadrosu değildir. Geriye giden bir kadrosu vardır. Geçen seneki savunma oyuncuların hepsi bugün vardı. Ortalama bir teknik direktörü getirelim bundan kötü olamaz. Olağanüstü bir taraftar desteği var. Ali Koç’un o kadar büyük kredisi varki 45 bin seyirci geliyor maça. Yoksa Cocu veya Comolli için gelmiyorlar.”

YAPMASI GEREKENLERİ YAPMADI

”Duygusallık belli bir yere kadar. Bu ışığı bir algıyla Beşiktaş maçı sonrası, Sivasspor maçı sonrası. İyi oynuyor zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Fenerbahçe, Beşiktaş maçında da kötü oynadı. Beşiktaş bir kez kötü oynadı Genk 4 atı. Ali bey Ersun Yanal ve Aykut Kocaman ben varken yok dedi. Sezonu kaybedebilirsiniz. Sezonları kaybetmemek adına yapması gerekenleri yapmadı. Bu takıma aklı başında bir teknik adam gelsin ilk dörde girmeme şansı yok. Bu kadar rezalet bir kadrosu yok. Doğru oyuncularla doğru sistemle oynaması gerekiyor. Frey en azından koşuyor. Yetenek problemi var mı? Var…”