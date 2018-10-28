NBA’de tarihi an! Tam 14 yıl sonra…

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 14 yıl sonra bir Japon oyuncu forma giydi. Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre, NBA’de bu sabaha karşı oynanan normal sezon mücadelesinde Memphis Grizzlies formasıyla sahaya çıkan forvet Yuta Watanabe, 2004’te 4 maçta Phoenix Suns formasıyla mücadele eden Yuta Tabuse’nin ardından ligde forma giyen ikinci Japon basketbolcu oldu.

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Memphis Grizzles’ın Batı Konferansı mücadelesinde Phoenix Suns’ı 117-96 yendiği maçın bitimine 4 dakika 31 saniye kala oyuna giren 24 yaşındaki çaylak oyuncu Yuta Watanabe, 2 sayı ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

İlk kez 2 Kasım 2004’te Phoenix Suns’ın Atlanta Hawks’a karşı oynadığı maçta süre alan oyun kurucu Yuta Tabuse, NBA’de forma giyen ilk Japon vatandaşı olmuştu. Yuta Tabuse, 4 maç kadroda yer aldıktan sonra Aralık 2004’te Phoenix Suns ile yollarını ayırmıştı.