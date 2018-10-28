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MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-1 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 2-1 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig

Sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Ümraniyespor, geriye düştüğü maçı Leandrinho'nun golleri ile kazanmayı bildi.

28 Ekim 2018 16:18

Spor Toto 1. Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor Emre Nefiz ile öne geçerken, Ümraniyespor’un golleri Leandrinho’dan geldi.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Karahan Yasir Subaşı), Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis, Madinda (Dk. 89 Merthan Açıl), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 46 Leandrinho)

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Mitrovic, Orhan Taşdelen, Traore (Dk. 58 Berk Yıldız), Galip Güzel, Kosecki, Emre Nefiz (Dk. 74 Batuhan Karadeniz), Kage (Dk. 13 Erdal Öztürk), Pote

Goller: Dk. 45 2 Emre Nefiz (Adana Demirspor), Dk. 48 ve 70 Leandrinho (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 90 4 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Traore, Dk. 61 Galip Güzel, Dk. 83 Pote (Adana Demirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Sol taraftan Galip'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

GOL! 45+2′ Kosecki'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Erdal topla buluştu. Kaleci Burak ile karşı karşıya kalan Erdal'ın ortaya çevirdiği topa Emre Nefiz'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

GOL! 48′ Ümraniyespor savunmasından atılan uzun topu önünde bulan Leandrinho, ceza sahası içine içine girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu. 1-1

57′ Vasilogiannis'in sağ kanattan ortasında İsmail Konuk'un yaptığı ters vuruşta kaleye yönelen meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

GOL! 70′ Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emircan'ın arka direğe verdiği pasta Leandrinho takımını öne geçiren golü attı. 2-1

Son güncelleme 16:18 | 28 Ekim 2018
adana demirspor Ümraniyespor
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