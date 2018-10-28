SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Galatasaray Malatya'da yıkıldı! Hem puan kaybı hem de...
MAÇ SONUCU | Manchester United 2-1 Everton
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester United 2-1 Everton

İngiltere Premier Lig 10. hafta karşılaşmasında Everton'ı ağırlayan Manchester United 2-1 galip geldi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun, yedek kulübesinde başladığı maça 78. dakikada dahil oldu.

28 Ekim 2018 21:20

İngiltere Premier Lig 10’uncu hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk Tosun’un formasını terlettiği Everton’ı 2-1 yendi.

Old Trafford’da oynanan müsabakada gol perdesini Paul Pogba açtı. 27’nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford’dan seken top bir kez daha Pogba’nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.

49’uncu dakikada Anthony Martial, Pogba’nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2’ye çıkardı. 77’nci dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78’inci dakikada Theo Walcott’ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Manchester United puanını 17’ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.

28 Ekim 2018 Rıdvan Dilmen: Türkiye Ligi`nin yaş sınırı rezalettir Rıdvan Dilmen Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ilk yarısını ve çok tartışılan pozisyonları yorumladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:20 | 28 Ekim 2018
everton manchester united
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 12:30
2
-
0
Sivasspor
Yeni Malatyaspor
Bugün - 17:00
2
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü