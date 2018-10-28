MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-0 Balıkesirspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Giresunspor ile Balıkesirspor Baltok 0-0 berabere kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Hakan Karabalcık

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Sery, Emre Uğur Uruç, Hüsamettin Tut, Kağan Miray Bağış, Husmani, Landel, Ozan Can Kökçü (Dk. 79 Azza), Muhamed Ildız (Dk. 90 2 Muhammet Reis), Ergin Keleş (Dk. 62 Dauda)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan (Dk. 83 Uğur Aygören), Muhammed Ali Doğan (Dk. 64 Cumali Bişi), Mehmet Boztepe (Dk. 45 Beleck), Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Otoo

Sarı kartlar: Dk. 32 Muhamed Ildız, Dk. 65 Husmani, Dk. 70 Landel (Giresunspor), Dk. 32 Sedat Şahintürk, Dk. 38 Oğuz Yılmaz, Dk. 48 Bülent Cevahir, Dk. 49 Glumac (Balıkesirspor Baltok)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4′ Giresunspor´da Ozan Can sol kanattan rakip ceza sahasına girdi. Ozan´ın Ergin´e aktarmak istediği pasa savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

14′ Hüsamettin sol kanattan arka direğe iyi bir orta yolladı. Kağan kafayla indirdi, Ergin ve Muhammed Ildız anlaşamayınca kapanan savunma topu tehlikeli bölgenin dışarısına çıkardı.

18′ Muhammed Ildız ceza sahasına girdi, kaleyi tam cepheden gören yerden şut çekmek yerine pas vermeyi deneyince önemli bir fırsatı kaçırdı.

23′ Muhammed Ildız´in kullandığı serbest atışta top az farkla yandan auta çıktı.

35′ Landel´in çıkarken kaptırdığı topa sağ çaprazdan Okan sert vurdu. Köşeye gitmekte olan topu Kayacan kornere yolladı.

60′ Sol kanattan Ozan´ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Husmani´nin vuruşunu kaleci köşeden çıkardı.

66′ Sağ kanattan ortalanan topa önce Otoo kafayla ardından Beleck vurdu, birbirinden etkili iki vuruşta da kaleci Kayacan gole izin vermedi.

75′ Landel´in ara pasıyla ceza sahasına giren Abiola meşin yuvarlağa vurmakta gecikince kaleci topun sahibi oldu. Bu pozisyondan hemen sonra bu kez Ozan soldan ortaladı, Landel´in vuruşunda top herkesin bakışları arasında uzak kale direği dibinden auta gitti.