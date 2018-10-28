MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Ankaragücü özet! Fenerbahçe’de kan kaybı sürüyor

Süper Lig'de 10. haftada oynanan Fenerbahçe Ankaragücü maçı 3-1 sona erdi. Konuk ekip Ankaragücü’nün Kadıköy’de aldığı galibiyet statta futbolcular ve Cocu için büyük protestolara sahne oldu. İlk yarının ilk başlarında iki tarafından da ilk yarıda basit pas hataları yaptığı maçta gol perdesini 35. dakikada Ricardo Faty açtı. Ankaragücü’nün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Kubilay’ın kafayla çevirdiği topu kale önünde Faty tamamladı. İlk yarını 1-0 önde kapatan Ankaragücü 2. golü ikinci yarıda buldu. 74. dakikada Erdem Özgenç penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı, Ankaragücü iki farklı öne geçti. 77. dakikada ise Moestafa El Kabir skoru 3-0 olarak belirledi. Bifouma’nın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu alan El Kabir karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Harun’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. Fenerbahçe maç boyunca aradığı golü 89. dakikada buldu. Valbuena’nın ceza sahası dışından şutunda Korcan’ın sektirdiği topu sol çaprazda Frey aldı, orta yapmak isterken savunmada Erdem’e çarpan top ağlarla buluştu. Bu gol Fenerbahçe Ankaragücü maçının skorunu da belirledi. İkinci golün ardından Fenerbahçe’de tribünlerde istifa sesleri yükseldi. Sarı lacivertli taraftarlar teknik direktör Cocu’ya ve futbolculara tepki gösterdi. Fenerbahçe Ankaragücü maç özeti izlemek isteyen futbol severler aşağıda bağlantıyı kullanabilirler. Yayıncı kuruluş özet görüntüleri paylaştığı andan itibaren izleyebilirsiniz…

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ ÖZETİ İZLE

KADIKÖYDE COCU VE FUTBOLCULARA BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, Ankaragücü mücadelesinde teknik direktör Phillip Cocu'yu istifaya davet etti… Üst üste gelen gollerle bir anda 3-0 geriye düşen ev sahibinde tribünler isyan etti. Ankaragücü'nün kazandığı penaltı sonrası başlayan Cocu istifa sesleri sonrasında yenilen 2 golle birlikte daha da yükseldi.

Maçın 70.dakikasından itibaren oyuncuları ve teknik heyeti ıslıklarla protesto eden tribünler ardından”Ersun Yanal” tezahüratları yapılmaya başlandı. Ankaragücü Teknik Direktörü ve eski çalıştırıcıları İsmail Kartal'ı alkışlayan Fenerbahçe tribünlerinde futbolculara da ‘formayı çıkarın, s.. gidin' şeklinde tezahüratlar yapıldı.

ANKARAGÜCÜ FUTBOLCULAR COCU’YU SİNİRLENDİRDİ

Konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan ilk yarıda sahaya 3 kez giren sedye tribünleri ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Philipp Cocu'yu isyan ettirdi.

Yaşanan bir pozisyon sonrası Ankaragücü'nde sakatlık geçiren Yalçın için sahaya sedye girdi. Ancak tecrübeli stoper sahada yapılan tedavisinin ardından sedyesiz ağır adımlarla sahanın dışına geldi.

Çok geçmeden bu kez konuk ekibin diğer stoperi Alihan sakatlandı. Kendisini yere bırakan Alihan için hakem Hüseyin Göçek sahaya sedye istedi. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile oyun alanı dışına alınan Alihan bir süre sonra tekrar oyuna girdi.

Yaklaşık 1 dakika sonra kendisini tekrar yere bırakan Alihan için oyun alanına 2.kez sedye çağırılınca sarı lacivertli tribünler büyük tepki gösterdi.

Oyunun soğutulduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarları ile birlikte teknik direktör Cocu da sinirlenerek yardımcı hakemlere çıkıştı. Yaşanan sedye krizi nedeniyle ilk yarının sonuna 7 dakika eklendi.

FENERBAHÇE’DE COCU KOVULDU

Fenerbahçe yönetimi, 3-1'lik yenilginin ardından Ankaragücü maçı sonrasında acil toplantı kararı aldı.

Maçın son anlarında Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşen Başkan Ali Koç, maç sonunda yönetim kurulunu topladı.

Yapılan görüşme sonucunda Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile yolları ayırma kararı alınırken bu karar Cocu'ya soyunma odasında tebliğ edildi.

Fenerbahçe gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine başka bir teknik adamla çıkacak.

Sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız