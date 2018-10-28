MAÇ ÖZETİ: Barcelona Real Madrid özet izle! Barcelona Real’a acımadı! Tam 6 gol…

Dünyanın heyecanla izlediği Barcelona Real Madrid maçı sona erdi. İspanya La Liga 10.haftada karşı karşıya gelen Barcelona Real Madrid maçı Katalan ekibinin 5-1’lik zaferi ile sona erdi. 2007'den bu yana ilk defa Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'suz çıkılan derbide gol perdesi 11'inci dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle açıldı. 30'da VAR kararı sonrası gecenin yıldızı Suarez'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkaran Barça'ya 50'de takımının tek golünü atan Marcelo ile yanıt geldi. 75'te Sergi Roberto'nun asistinde Luis Suarez bir kez daha sahne alarak durumu 3-1 yaptı. 83'te yine aynı ikili Madrid'in fişini çekti. Uruguaylı golcü Suarez hat trick sayısını atarken Camp Nou'da tabela 4-1'i gösteriyordu. Real Madrid'i adeta bozguna uğratan Barcelona'da oyuna 84'te giren ve 3 dakika sonra şık bir kafa vuruşuyla noktayı koyan isim Artura Vidal oldu. Nefesleri kesin dev maçı kaçıran futbol tutkunları için Barcelona Real Madrid özeti aşağıdaki bağlantıda yer alıyor.

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