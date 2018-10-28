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Lopetegui’nin bırakmaya niyeti yok: “Gücüm var”
İspanya La Liga

Lopetegui’nin bırakmaya niyeti yok: “Gücüm var”

Real Madrid Teknik Direktörü Julen Lopetegui, 5-1'lik Barcelona mağlubiyetinin ardından konuştu.

28 Ekim 2018 21:24

Real Madrid Teknik Direktörü Julen Lopetegui, 5-1’lik Barcelona hezimetinin ardından açıklamalarda bulundu ve eleştirilere rağmen göreve devam etmeyi düşündüğünü belirtti.

Henüz Ekim ayında olduğumuzu vurgulayan İspanyol teknik adam, “Üzgünüm ancak devam etmek için gereken güce de sahibim. Ekim ayındayız henüz, bu anlanması gereken bir gerçek. Durum tersine çevrilebilir ve takım da gelişmeye devam edebilir. Şu anda şartlarımıza yetişemeyen oyuncular var. Üzgünüm ama bu takımın başında devam etme gücüm olduğundan eminim” ifadelerini kullandı.

“TEKNİK DİREKTÖR BENİM, SORUMLULUK DA BENİM”

Sorumlunun kendisi olduğunun farkındalığını da yaşadığını söyleyen Lopetegui, “Futbolun nasıl işlediğini biliyoruz. Teknik direktör benim ve sporda sorumluluk teknik direktördedir. Aptal değilim ama bundan fazlası var, birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz. Çok üzücü bir gün geçiyoruz ama yine de Madrid’in bu sene kutlama da yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Real Madrid La Liga’da 10. hafta sonunda lider Barcelona’nın 7 puan arkasında 9. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 21:24 | 28 Ekim 2018
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