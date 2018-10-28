SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Gün gün, saat saat CUMHURİYET
Kadıköy’de sedye krizi! Cocu bile çıldırdı…
Fenerbahçe

Kadıköy’de sedye krizi! Cocu bile çıldırdı…

Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk yarısında yaşanan ilginç anlar maça damga vurdu. Oyun alanına 3 kez sedye girince sarı lacivertliler tepki gösterdi.

28 Ekim 2018 21:56

Konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan ilk yarıda sahaya 3 kez giren sedye tribünleri ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Philipp Cocu’yu isyan ettirdi.

Yaşanan bir pozisyon sonrası Ankaragücü’nde sakatlık geçiren Yalçın için sahaya sedye girdi. Ancak tecrübeli stoper sahada yapılan tedavisinin ardından sedyesiz ağır adımlarla sahanın dışına geldi. 28 Ekim 2018 Fenerbahçe`den anlamlı koreografi Spor Toto Süper Lig'i 10. haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe taraftarı Cumhuriyet Bayramı öncesi açtıkları koreografi ile geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Çok geçmeden bu kez konuk ekibin diğer stoperi Alihan sakatlandı. Kendisini yere bırakan Alihan için hakem Hüseyin Göçek sahaya sedye istedi. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile oyun alanı dışına alınan Alihan bir süre sonra tekrar oyuna girdi.

Yaklaşık 1 dakika sonra kendisini tekrar yere bırakan Alihan için oyun alanına 2.kez sedye çağırılınca sarı lacivertli tribünler büyük tepki gösterdi.

Oyunun soğutulduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarları ile birlikte teknik direktör Cocu da sinirlenerek yardımcı hakemlere çıkıştı. Yaşanan sedye krizi nedeniyle ilk yarının sonuna 7 dakika eklendi.

Son güncelleme 22:09 | 28 Ekim 2018
ankaragücü Fenerbahçe sedye
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 12:30
2
-
0
Sivasspor
Yeni Malatyaspor
Bugün - 17:00
2
-
0
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü