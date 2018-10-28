Kadıköy’de sedye krizi! Cocu bile çıldırdı…

Konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan ilk yarıda sahaya 3 kez giren sedye tribünleri ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Philipp Cocu’yu isyan ettirdi.

Yaşanan bir pozisyon sonrası Ankaragücü’nde sakatlık geçiren Yalçın için sahaya sedye girdi. Ancak tecrübeli stoper sahada yapılan tedavisinin ardından sedyesiz ağır adımlarla sahanın dışına geldi. Fenerbahçe`den anlamlı koreografi Spor Toto Süper Lig'i 10. haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe taraftarı Cumhuriyet Bayramı öncesi açtıkları koreografi ile geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Çok geçmeden bu kez konuk ekibin diğer stoperi Alihan sakatlandı. Kendisini yere bırakan Alihan için hakem Hüseyin Göçek sahaya sedye istedi. Sağlık ekipleri tarafından sedye ile oyun alanı dışına alınan Alihan bir süre sonra tekrar oyuna girdi.

Yaklaşık 1 dakika sonra kendisini tekrar yere bırakan Alihan için oyun alanına 2.kez sedye çağırılınca sarı lacivertli tribünler büyük tepki gösterdi.

Oyunun soğutulduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarları ile birlikte teknik direktör Cocu da sinirlenerek yardımcı hakemlere çıkıştı. Yaşanan sedye krizi nedeniyle ilk yarının sonuna 7 dakika eklendi.