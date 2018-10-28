Kadıköy’de Cocu istifa sesleri! Protesto…

Fenerbahçe taraftarları, Ankaragücü mücadelesinde teknik direktör Phillip Cocu’yu istifaya davet etti… Üst üste gelen gollerle bir anda 3-0 geriye düşen ev sahibinde tribünler isyan etti. Ankaragücü’nün kazandığı penaltı sonrası başlayan Cocu istifa sesleri sonrasında yenilen 2 golle birlikte daha da yükseldi.

Maçın 70.dakikasından itibaren oyuncuları ve teknik heyeti ıslıklarla protesto eden tribünler ardından”Ersun Yanal” tezahüratları yapılmaya başlandı. Ankaragücü Teknik Direktörü ve eski çalıştırıcıları İsmail Kartal’ı alkışlayan Fenerbahçe tribünlerinde futbolculara da ‘formayı çıkarın, s.. gidin’ şeklinde tezahüratlar yapıldı.

Kadıköy`de sedye krizi! Cocu bile çıldırdı... Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü maçının ilk yarısında yaşanan ilginç anlar maça damga vurdu. Oyun alanına 3 kez sedye girince sarı lacivertliler tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku