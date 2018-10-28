Galatasaray liderlik peşinde! Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle! (Bein Sports canlı yayın)

Süper Lig’de 10. hafta Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. Hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Schalke 04 ile 0-0 berabere kalan Galatasaray yaşadığı puan kaybı üzüntüsünü Yeni Malatyaspor karşısında telafi etmek istiyor. Deplasmanda çıkacakları maça 7 eksikle giden Galatasaray Yeni Malatya karşısında neler yapacak merak ediliyor. Ligin en dirençli takımlarının başında gelen Yeni Malatyaspor ise rakibinin zor durumunu lehine çevirmek için elinden geleni yapacak. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren Bein Sports canlı yayını arıyor. İşte, Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı izle bağlantısı…

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY CANLI İZLE

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY CANLI ANLATIM

Maçın ilk ciddi atağı Yeni Malatya’dan geldi. Maçın 4. dakikasında Sağ kanattan Chebake’nin yaptığı yerden ortaya Boutaib dokundu, top direğin yanından az farkla auta gitti. Yeni Malatyaspor oyunu oldukça dar alanda oynuyor, bu da Galatasaray’ın oyununu bozuyor. 27. dakikada Belhanda sakatlanarak oyundan çıktı. Belhanda yerine Ahmet Çalık girdi.

YENİ MALATYA GALATASARAY İLK 11

YENİ MALATYASPOR

Ertaç- Rahman, Sadık, Murat, Chebake, Munıru, Donald, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaıb

GALATASARAY

Muslera, Linnes, Ozan, Donk, Ömer, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Mariano, Rodrigues, Sinan

GALATASARAY’DA 7 FUTBOLCU SAKAT

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges, dün yapılan antrenmanda tedavilerinin ardından salonda çalıştı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müşahede altında tutuluyor. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarısını kapatmıştı. Sarı-kırmızılı takımda Mariano Filho karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Fatih Terim: `Samuray aldık, o bile...` Spor Toto Süper Lig'i 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY’IN YEDEK KULÜBESİNDE ALT YAPIDAN 4 İSİM

Galatasaray'ın yedek kulübesinde takımın altyapısında yetişen 4 futbolcu bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim, altyapıdan yetişen genç oyuncular Atalay Babacan, Recep Gül, Celil Yüksel ile Yunus Akgün'ü Evkur Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasına aldı.

Sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık ve Muğdat Çelik oldu.