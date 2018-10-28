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Son Dakika: Galatasaray Malatya'da yıkıldı! Hem puan kaybı hem de...
Gomis’ten Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!
Galatasaray

Gomis’ten Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Maçtan sonra Gomis'in paylaşımı ise dikkat çekti.

28 Ekim 2018 21:10

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılı takım, sakatlıklar nedeniyle birçok önemli futbolcusundan yoksun mücadele ettiği müsabakada, Donald ile Adem Büyük’ün penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

“Sesli gülüyorum”

Transfer döneminde Galatasaray’dan zam istediği gerekçesiyle Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis, maç biter bitmez şok bir paylaşım yaptı.

Gomis, “Sesli gülüyorum” diyerek gülen fotoğrafını paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Laughing out loud

Gomis (@bafetimbigomis)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 21:11 | 28 Ekim 2018
Bafetimbi Gomis galatasaray instagram sosyal medya
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