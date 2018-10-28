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Galatasaray’da bir şok daha! Belhanda devam edemedi sakat futbolcu sayısı 8’e çıktı
Galatasaray

Galatasaray’da bir şok daha! Belhanda devam edemedi sakat futbolcu sayısı 8’e çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarsıntı geçiren Belhanda karşılaşmaya devam edemedi... Takımda yaşanan sakatlık kabusuna bir de Belhanda eklendi.

28 Ekim 2018 18:40

Mücadelenin 23. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası kendini iyi hissetmeyen Belhanda sağlık ekibinin müdahalesiyle kenara geldi. Şekeri düştüğü için başı dönen yıldız futbolcuya enerji tüpü verildi.

Bir süre daha oyuna devam eden ve kendisini deneyen Belhanda, 29.dakikada kendisini tekrar yere bıraktı. Sarsıntı yaşayan Belhanda mücadeleye devam edemedi. Yedek kulübesine gelen ve yerini Ahmet Çalık’a bırakan Faslı oyuncunun hemen tansiyonu ölçüldü.

SAKAT FUTBOLCU SAYISI 8’E ÇIKTI

Bir süre kulübede dinlendirilen Belhanda daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu. Son dönemde takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle başı dertten kurtulmayan Galatasaray’da Belhanda’nın da sakatlık geçirmesi can sıktı.

Daha önce çeşitli sakatlıklar nedeniyle kadroda olmayan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Yuto Nagatomo ve Emre Akbaba’nın yanına bir de Belhanda eklendi. Takımda son dönemde sakatlanan futbolcu sayısı 8’e çıktı.

*Görüntü BeinSports’tan alınmıştır…

Son güncelleme 18:42 | 28 Ekim 2018
Belhanda galatasaray
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