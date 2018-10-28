Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB maçına sayılı günler…

Süper Lig’in son haftalarında istedikleri sonuçları alamayan Fenerbahçe Galatasaray 11. haftada karşı karşıya gelecek. Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi ilk maçı TT Arena'da oynanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ligde zirve yarışının içerisinde hiç kopmayan Galatasaray evinde ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek puan farkını açmak istiyor. Lige iyi başlangıç yapamayan Fenerbahçe ise Galatasaray'ı yenerek taraftarları mutlu etmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.