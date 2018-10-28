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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB maçına sayılı günler…
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB maçına sayılı günler…

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı yenilgi ile kapatmasının ardından gözler 11. haftada oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki takımda da sakat ve cezalıların damga vuracağı derbi atmosfer her zamanki gibi görülmeye değer olacak mı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

28 Ekim 2018 22:50

Süper Lig’in son haftalarında istedikleri sonuçları alamayan Fenerbahçe Galatasaray 11. haftada karşı karşıya gelecek. Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi ilk maçı TT Arena'da oynanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ligde zirve yarışının içerisinde hiç kopmayan Galatasaray evinde ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek puan farkını açmak istiyor. Lige iyi başlangıç yapamayan Fenerbahçe ise Galatasaray'ı yenerek taraftarları mutlu etmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Son güncelleme 22:50 | 28 Ekim 2018
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