Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den UEFA ve CAS isyanı: Fransızca mı söyleyeyim, İngilizce mi, Arapça mı?

Spor Toto Süper Lig’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ve CAS süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ve CAS ile ilgili Galatasaray aleyhine yazılan yazıları da üzülerek izlediğini belirtirken “Bakın ben bunu Fransızca mı söyleyeyim, İngilizce mi, Arapça mı? Şaşırdım kaldım. Lütfen söylediklerim tam anlaşılsın” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü’nün çok sağlıklı ve düzgün gittiğini kaydeden başkan Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

“İnsanlar kasmasın diye söyleyelim. Çok sağlıklı ve düzgün gidiyoruz. Biz giriş belgesini aldığımız Haziran 11-15 ve Haziran 26’dan beri neredeyse her gün UEFA ile günlük en az 1-2 saat yazışma ve güncelleme içindeyiz bilgilerimizi… UEFA çok sağlıklı bir kurum. Özellikle son dönem yönetimi için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz CAS’a çok bilinçli bir şekilde gittik ve CAS’ta ikiye ayırma çatallaştırma gibi bir sisteme başvurduk. Umarım birinci olasılık ise çok kısa bir zamanda netice elde elde etmek. Yoksa doğan süreç içerisinde bırakmayı düşünüyoruz. Şunu söyleyeyim; insanlar kasmasın… Şöyle kasmasın, özellikle Galatasaray’a aleyhte çok yazılar yazıyor. Her iki çatallaştırma dediğimiz bifulkartisyonda böldüğümüzde terste bile çıksa sadece hakemler kurulunun verdiği karar yeniden gözden geçirme… Bakın ben bunu Fransızca mı söyleyeyim, İngilizce mi, Arapça mı? Şaşırdım kaldım. Lütfen söylediklerim tam anlaşılsın. Arasına ara nağmeler ve bazı kelimeler katılmasın. Çok üzüntüyle izliyorum. Hiçbir şey yok, saklı gizli hiçbir şey yok. Gerek CAS’ta gerek UEFA’da gerek bizim bütün çalışmalarımızda… Dosdoğru ve dimdik çalışıyoruz. Şeffaflık nedir bilmiyoruz çünkü biz zaten şeffafız ve çok açık ve net çalışıyoruz. Güzel kardeşim biz zaten incelendik, zaten dünyanın en değerli iki bağımsız denetleme kuruluşu bizi izliyor, denetliyor. CAS’ı biz kaybetsek bile ne olacak? Yeniden incelenecek. Nedir yeniden incelenme? Yeniden yorulmak. Onu zaten biz şu anda bile Haziran 11’den beri kaç olmuş? 4 ay. 4 aydır her gün, her saat uğraşıyoruz. Öyle kolay değil Şampiyonlar Ligi’ne yüz milyonlarca liranın döndüğü bir gelire sıradan, rastgele hitabetle gidemezsiniz, kişisel ilişkilerle gidemezsiniz. Dünyanın gözü sizin üzerinizde. Bu açıdan lütfen taraftarımız rahat olsun. Türkiye’de rahat olsun, futbolu sevenler rahat olsun. İnşallah her şey hayırlı olacak Galatasaray için…”