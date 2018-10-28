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Fenerbahçe’den anlamlı koreografi
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den anlamlı koreografi

Spor Toto Süper Lig'i 10. haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe taraftarı Cumhuriyet Bayramı öncesi açtıkları koreografi ile geceye damga vurdu.

28 Ekim 2018 20:35

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan Spor Toto Süper Lig’i 10. hafta mücadelesi öncesi Fenerbahçe taraftarının yaptığı koreografi adeta geceye damga vurdu.

Fenerbahçe kale arkası tribününde açılan Türk bayrağı ile birlikte açılan pankartta ‘İlelebet Cumhuriyet’ yazısı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası statta büyük bir alkış aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü resmi twitter hesabından maç öncesi yapılan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Son güncelleme 20:38 | 28 Ekim 2018
Fenerbahçe koreografi taraftar
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