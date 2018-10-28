Fenerbahçe’den anlamlı koreografi

Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan Spor Toto Süper Lig’i 10. hafta mücadelesi öncesi Fenerbahçe taraftarının yaptığı koreografi adeta geceye damga vurdu.

Fenerbahçe kale arkası tribününde açılan Türk bayrağı ile birlikte açılan pankartta ‘İlelebet Cumhuriyet’ yazısı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası statta büyük bir alkış aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü resmi twitter hesabından maç öncesi yapılan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.