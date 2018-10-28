Fenerbahçe’de Cocu’nun kariyeri sadece 128 gün sürdü! İşte, Cocu’nun Fenerbahçe günleri…

Fenerbahçe, 3-1'lik Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Cocu’nun kovulduğunu açıkladı. Fenerbahçe ile Cocu arasında yapılan görüşme sonucunda Hollandalı çalıştırıcı ile yolları ayrıldı. Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray derbisine başka bir hoca ile çıkacak Fenerbahçe’de yeni teknik direktör kim olacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'de kovulan Cocu'nun tazminatı ne kadar? İşte, Cocu’nun Fenerbahçe kariyeri ve alacağı tazminat miktarı…

COCU’NUN TAZMİNATI

Fenerbahçe ile Cocu arasında imzalanan sözleşmenin ve olası bir fesih durumunda genç teknik adamın ne kadar tazminat alacağı ile ilgili Başkan Ali Koç daha önce bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü Cocu'ya sözleşme fesih bedeli olarak sadece 1 yıllık maaşını ödeyecek. Cocu'nun 3 yıllık anlaşması bulunuyordu.

PHİLLİP COCU KİMDİR? COCU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven’ın yardımcı antrenörlüğü ile başladı. Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlenmiştir. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven’ın altyapı sorumluluğuna getirildi. 2013 yılı Haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat’ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. PSV geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde Hollanda’da şampiyon oldu.

2018-2019 sezonu başında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Phillip Cocu, takımın başında çıktığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 128 gün süren Fenerbahçe teknik direktörülüğü kariyeri boyunca 26 farklı oyuncu tercihinde bulundu. Cocu teknik direktörlüğünde gol sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe 15 maçta 13 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.