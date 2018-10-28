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Son Dakika: Galatasaray Malatya'da yıkıldı! Hem puan kaybı hem de...
Son dakika… Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok!
Galatasaray

Son dakika… Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok!

Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Mariano şoku yaşanıyor. İlk yarının uzatmalarında sarı kart gören Mariano, derbide cezalı duruma düştü.

28 Ekim 2018 18:54

Spor Toto Süper Lig devi Galatasaray, sakat futbolcuların yanı sıra Mariano’nun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmesiyle şoke oldu.

Malatyaspor deplasmanında Younes Belhanda’nın sakatlanmasıyla takımdaki sakat sayısı 8’e çıkan Galatasaray’a bir kötü haber daha geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında Donald’ın golüyle 1-0 geriye düşen sarı kırmızılı ekip, ilk yarının uzatma anlarında Mariano’nun rakibine arkadan yaptığı faul sonrasında büyük bir şok daha yaşadı.

32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu kartla gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Yuto Nagatomo ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Belhanda’nın sakatlanması ve Mariano’nun da cezalı duruma düşmesiyle teknik direktör Fatih Terim’in nasıl bir kadro çıkartacağı merak konusu oldu.

28 Ekim 2018 Galatasaray`da bir şok daha! Belhanda devam edemedi sakat futbolcu sayısı 8`e çıktı Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarsıntı geçiren Belhanda karşılaşmaya devam edemedi... Takımda yaşanan sakatlık kabusuna bir de Belhanda eklendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:51 | 28 Ekim 2018
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