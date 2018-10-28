Son dakika… Fenerbahçe Phillip Cocu ile yolları ayırma kararı aldı!

Fenerbahçe yönetimi, 3-1’lik yenilginin ardından Ankaragücü maçı sonrasında acil toplantı kararı aldı.

Maçın son anlarında Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşen Başkan Ali Koç, maç sonunda yönetim kurulunu topladı.

Yapılan görüşme sonucunda Hollandalı çalıştırıcı Cocu ile yolları ayırma kararı alınırken bu karar Cocu’ya soyunma odasında tebliğ edildi.

Fenerbahçe gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine başka bir teknik adamla çıkacak.

Sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız

Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/OIvEmf2RcD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 28 Ekim 2018

Fenerbahçe`de kovulan Cocu`nun tazminatı! Ali Koç daha önce açıklamıştı... Son dakika... Fenerbahçe'de görevine son verilen Teknik Direktör Philipp Cocu'nun tazminat alıp almayacağı merak konusu oldu. Ancak Başkan Ali Koç daha önce Fenerbahçe TV'de Cocu ile yolların ayrılması halinde ödenecek tazminat ile ilgili bilgiler vermişti. İlgili Haberi Oku

PHİLLİP COCU KİMDİR? COCU’NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Phillip Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başladı. Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlenmiştir. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven'ın altyapı sorumluluğuna getirildi. 2013 yılı Haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. PSV geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde Hollanda'da şampiyon oldu.

2018-2019 sezonu başında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Phillip Cocu, takımın başında çıktığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 128 gün süren Fenerbahçe teknik direktörülüğü kariyeri boyunca 26 farklı oyuncu tercihinde bulundu. Cocu teknik direktörlüğünde gol sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe 15 maçta 13 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

COCU’YA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENECEK?

Fenerbahçe'de 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Cocu'nun görevine son verilirken, Hollandalı çalıştırıcının tazminat alıp almayacağı tartışılmaya başlandı… Sarı lacivertli kulüp ile Cocu arasında imzalanan sözleşmenin ve olası bir fesih durumunda genç teknik adamın ne kadar tazminat alacağı ile ilgili Başkan Ali Koç daha önce bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü Cocu'ya sözleşme fesih bedeli olarak sadece 1 yıllık maaşını ödeyecek. Cocu'nun 3 yıllık anlaşması bulunuyordu.