Fenerbahçe Ankaragücü canlı yayın! Kadıköy’de yüksek gerilim! | CANLI İZLE

Son haftadır ligde galibiyet alamayan Fenerbahçe Süper Lig'de 10. maçına çıkıyor. Sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak Fenerbahçe’de son haftalarda gösterdikleri başarılı performans ile Frey ve Hasan Ali Kaldırım yüzleri güldürüyor. Ligde 9 maça çıkan Fenerbahçe sadece iki galibiyet almayı başarırken, rakibi Ankaragücü ise 9 maçta 4 galibiyet almayı başardı. Haftaya oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde hem moral hem de 3 puan arayan Fenerbahçe neler yapacak merak ediliyor. İşte zorlu maçı izlemek isteyenler için; Fenerbahçe Ankaragücü Bein Sports canlı yayını…

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

3. dakika: Savunmadan atılan uzun topla sol kanattan bir anda bomboş durumda ceza alanına sokulan İsmail kale alanına kadar ilerleyip pasını çıkardı ancak savunmaya çarpan top ters taraftan ceza alanını terk etti.

6. dakika: Deplasman tribününü tıklım tıklım dolduran Ankaragücü taraftarı, skorbordda “6.” dakikayı görünce donarak hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına üzerlerini çıkardı ve hareketsiz kaldı.

10. dakika: BİR KAFA! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yine Isla ortaladı bu kez Slimani altı pasın hemen önünde kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

13. dakika: DIŞARIDA! Bu kez Ankaragücü tehlikeli geldi. Sağ kanattan yapılan ortaya El Kabir kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.

20. dakika: Fenerbahçe ani atağında Slimani orta alanda kaptığı topla hızlı çıkmak istedi ancak destek veren arkadaşı olmayınca topu kaybetti.

28. dakika: YİNE HARUN! Fenerbahçe ceza alanının dışında savunmanın hatasıyla topu kapan El Kabir yüzünü kaleye döner dönmez uzaklardan sert vurdu, Harun bir kez daha topun kontrolünü sağladı.

35. dakika: GOL! Ankaragücü’nün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Kubilay’ın kafayla çevirdiği topu kale önünde Faty tamamladı ve ağlara yolladı: 0-1

45+1 dakika: Alihan bir kez daha orta alanda kendisini yere bıraktı, Fenerbahçe tribünlerinden tepki var.

45+2 dakika: Ankaragücü’nde sakatlanan Yalçın Ayhan yerini Bakary Kone’ye bıraktı.

45+4 dakika: GOL OFSAYTA TAKILDI! Benzia’nın ara pasıyla sağ kanattan içeri sokulan Isla pasını çıkardı, kale önündeki Slimani topu ağlara yolladı ancak öncesinde Isla için bayrak kalkmıştı.

49. dakika: MÜTHİŞ İKİ HAREKET! Bifouma sol kanattan hızla taşıdığı topu ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı, El Kabir’in yay üzerinden gelişine müthiş şutunu kaleci Harun aynı güzellikte çeldi. Korner…

55. dakika: İNANILMAZ POZİSYON! Derinlemesine topla sol kanatta bir anda bomboş kalan İsmail’in ortasına arka direkte Jailson kafayı vurdu, Korcan direk dibinde topu inanılmaz çıkardı.

55. dakika: İNANILMAZ POZİSYON! Derinlemesine topla sol kanatta bir anda bomboş kalan İsmail’in ortasına arka direkte Jailson kafayı vurdu, Korcan direk dibinde topu inanılmaz çıkardı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Isla, Oğuz Kağan, Jailson, İsmail, Benzia, Slimani, Ayew

Ankaragücü: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay.

FENERBAHÇE GOL SIKINTISI YAŞIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de son 3 maçında gol atmayı başaramadı.

Geçen sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon bu görüntünün oldukça uzağında kaldı.

Son 3 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor’a gol atamayan Fenerbahçe, ligde 289 dakikadır rakip fileleri havalandıramıyor.

Sarı-lacivertliler, ligdeki son golünü 6. haftadaki Beşiktaş derbisinde 71. dakikada Andre Ayew’le kaydetmişti.

Süper Lig güncel puan durumu: Puan durumunda zirve karıştı! 10.hafta Süper Lig maç sonuçları… Süper Lig'de 10. hafta Cumartesi günü maçları ile devam ediyor. Son iki haftadır galibiyet alamayan Galatasaray puan durumndaki liderlik koltuğunu kaptırdı. Son 4 haftadır 3 puan kazanamayan Fenerbahçe Ankaragücü maçı sonucunda puan durumunda nasıl bir değişiliklik olacak merak ediliyor. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 9.hafta maç sonuçları... İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ 99. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig’de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.

Taraflar arasında Süper Lig’de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0’lık skorlarla kazandı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Anderlecht maçının 11’ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Cocu; Eljif Elmas, Diego Reyes ve Michael Frey’i Ankaragücü maçında yedek soyundururken sarı lacivertli takımın 19 yaşındaki futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin’e bu sezon ilk kez 11’de görev verdi. Hollandalı teknik adam, Oğuz Kağan’ın dışında Andre Ayew ile İsmail Köybaşı’nı ilk 11’de görevlendirdi.

CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADILAR

Fenerbahçe – MKE Ankaragücü maçında Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Sarı lacivertli kulübün tüm branşlarının yer aldığı video barkovizyondan izletilirken Fenerbahçeli futbolcular, sahanın ortasında toplanarak Cumhuriyet’in 95’inci yılını hep birlikte kutladı.

Tribünleri dolduran taraftarlar üzerlerinde ”Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz” ve Atatürk’ün yer aldığı ”İlelebet Cumhuriyet” yazılı pankart ile dev Türk bayrağı açtılar. Taraftarlar, İzmir Marşı söylerken ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ şeklinde tezahüratlar yaptılar. Fenerbahçeli futbolcular mücadeleye üzerinde ‘Emanetin Baş Tacımız’ yazılı pankartla çıkarken stat hoparlörlerinden uzun süre 10’uncu Yıl Marşı çalındı.