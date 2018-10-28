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Son Dakika: Galatasaray Malatya'da yıkıldı! Hem puan kaybı hem de...
Fatih Terim: ‘Samuray aldık, o bile…’
Galatasaray

Fatih Terim: ‘Samuray aldık, o bile…’

Spor Toto Süper Lig'i 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele öncesi Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

28 Ekim 2018 17:49

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı öncesinde sakatlardan dert yandı.

İşte Fatih Terim’in açıklamaları…

“Sakatlardan konuşmayalım, mümkünse sağlamlardan konuşalım çünkü daha az zamanımızı alır, yoksa maça yetişemeyebiliriz. Sözün bittiği yerdeyiz. Japonya’dan samuray aldık geldik, o bile sakatlandı. 30’a yakın Mariano, Sevilla’da önde oynadı. Şartlar bazen bizi zorluyor, o yüzden oraya koydum. 2. bekimiz olan Martin zaten yerinde. Mariano hem hücuma katkısı olsun diye, hem de topla olan ilişkisi çok samimi diye orada değerlendirdik. Gerekli hamleleri yaparız”

28 Ekim 2018 GS`nin zor sınavı, tam 7 eksik! Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle! (Bein Sports canlı yayın) Yeni Malatya Galatasaray canlı izle! Süper Lig'de maç eksiği ile liderlik koltuğunu kaptıran Galatasaray çok sayıda eksikle gittiği Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanla dönmek istiyor. Yeni Malatya ise evinde puan kaybetmemenin hesabını yapıyor. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, Yeni Malatya GS maçı detayları... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:55 | 28 Ekim 2018
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