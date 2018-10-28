Fatih Terim Malatya maçı sonrası patladı: ‘Bazen diyorum ki…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Terim şu ifadeleri kullandı;

“Açıkçası çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonradan üzüleceğim ya da yanlış anlaşılabilecek şeyler de söylemek istemiyorum ama içim yanıyor hatta taşıyor. Bazen diyorum ki; Elin kolun bağlı, bari dilini serbest bırak. Onu da yapamıyorum.”

“BUGÜNÜN SKORUNUN ANLATIMI BU”

“Mesele sakatlıklar, mevki eksikliği, fiziksel, psikolojik veya kadro azlığı değil. Mesele beraber oynayacak, oynama kültürüne sahip bir 11’e sahip olmaktır. Bu 11’i bulamadık. Yoksa birçok sebep üretebiliriz. Bizim durumumuz yüzeysel görünenden daha derin. Sezon başından beri, gerek kazandığımız gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra açıklamalarımda takip eden, mesajı alan, alt alta yazıldığında olayın ne olduğunu çok açık ortaya koyabiliriz. Bugünün skorunun anlatımı bu.”

Rıdvan Dilmen: Türkiye Ligi`nin yaş sınırı rezalettir Rıdvan Dilmen Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ilk yarısını ve çok tartışılan pozisyonları yorumladı. İlgili Haberi Oku

“GEREKİRSE 1 SENEEYİ FEDA EDERİZ”

“Durup dururken başı dönüyor Belhanda’nın, ötekinin arka adelesi, ötekinin ön adelesi derken… Hep söylüyorum, bu sakatlık meselesi değil. Gerekirse 1 seneyi feda ederiz ama biz bunların altından kalkarız. Ki ortada bir şey yok, bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır. İnsanın sözü de dostuna geçer, olay eksiklik de değil.”

“BÜTÜN SIKINTIM BAŞKA ŞEYLER”

“Yoksa sakatlık… Eee? 11 kişi çıkmıyor muyuz? Galatasaray’da kimse istemez sakat olsun ama şöyle bir gelenek olur: Sakatlıklar oluşmuşsa, bunları fırsat bilip o formayı alacaksınız. 2 metreden, 3 metreden atamazsanız zaten geriye düşersiniz. Olay sadece bunu atamamak değil. Oyunu daha baskılı oynamamız lazım, kontrolün bizde olması lazım. Galatasaray’a yakışır şekilde oynamamız lazım. Yoksa kaybederiz, ne var? Bütün sıkıntım başka şeyler.”

FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI

“Biz bunları çok gördük. Bu dalgalı denizde de gemiyi çok yanaştırdık der geçeriz. Üzüntüm tahmininizden daha fazla. Skordan dolayı, kısa vadeli bir şey düşünmüyorum. Çok daha geniş şeyler düşündüğüm için çok üzülüyorum. Fenerbahçe derbisi, Türkiye’nin en güzel derbisi. Kendi sahamız, kendi seyircimiz. Güzel bir maç olacak, ondan emin olabilirsiniz.”

Son dakika... Galatasaray`ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok! Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Mariano şoku yaşanıyor. İlk yarının uzatmalarında sarı kart gören Mariano, derbide cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku