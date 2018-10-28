CANLI YAYIN: El Clasico’da üç gol! Barcelona Real Madrid maçı canlı izle!

Dünyaca ünlü iki kulüp, Barcelona Real Madrid La Liga’nın 10. haftasında birbirleriyle mücadele ediyor. 11.dakikada Coutinho Barcelona’yı 1-0 öne geçirdi. Barça 30’da VAR kararı sonrası verilen penaltıda Suarez’in golüyle farkı 2’ye çıkardı.İkinci yarıda Real Madrid Marcelo’nun golü ile durumu 2-1 yaptı. Sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Juventus’a transfer olan Ronaldo ile sakatlığı devam eden Lionel Messi uzun yıllar sonra El Clasico'da yer almayacak. Bu sezon 9 maçta sadece 14 puan toplayarak büyük hayal kırıklılığı yaşatan Real Madrid ezeli rakibi karşısında bu kez kazanmak istiyor. 9 hafta sonunda topladığı 18 puanla La Liga'da averajla zirvede yer alan Barcelona ise evinde oynanan El Clasico'da kazanarak gövde gösterisi yapmak istiyor. Nou Camp’ta oynanacak Barcelona Real Madrid maçı birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de canlı yayın ekranlara gelecek. Barcelona Real Madrid maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

BARCELONA REAL MADRİD CANLI İZLE

BARCELONA REAL MADRİD İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Suarez, Coutinho

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale, Benzema

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı öncesi nefesler tutuldu. İspanya Primera'nın 10. haftasında oynanacak El Clasico'da Barcelona evinde Real Madrid'i konuk edecek. 28 Ekim Pazar günü TSİ 18.15'te Camp Nou'da oynanacak maçı hakem Sanchez Martinez yönetecek. Martinez'in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Jose Gallego Garcia yapacak. Barcelona-Real Madrid maçı beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.

`El Clasico` heyecanı... 11 yıl sonra bir ilk yaşanacak Dünyanın en önemli rekabetlerinden birine sahne olan Barcelona ile Real Madrid arasındaki 'El Clasico' mücadelesinde 2007 yılından bu yana ilk kez Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo forma giymeyecek. İlgili Haberi Oku

BARCELONA REAL MADRİD MAÇINDA 12 YIL SONRA BİR İLK

Dünya futbolunun en önemli derbilerinden biri olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid derbisi, bu sezon ilk kez 28 Ekim Pazar günü oynanacak. Camp Nou’daki zorlu karşılaşma öncesi dünya futbolunun iki devinde iki dev yıldız eksik olacak.

Dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, takım 12 yıl sonra bir El Clasico’da sahada yer alamayacak. Sezon başında Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Ronaldo’nun yokluğundan sonra bu hafta Barcelona formasıyla Sevilla maçında sakatlanan Lionel Messi de derbiyi kaçıracak.

Sağ kolunda çatlak olan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Messi, kesin olarak El Clasico’da forma giyemeyecek. Ronaldo ve Messi’nin olmadığı son El Clasico, 23 Aralık 2007 tarihinde oynandı ve Real Madrid 1-0 kazandı.

SUAREZ:”RONALDO YOK AMA…”

Messi'nin yokluğunda Barcelona'nın en büyük gol umudu olan Luis Suarez, El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu. Uruguaylı yıldız, “Hepimiz Ronaldo'nun kim olduğunu biliyoruz. Ancak her zaman takım, oyuncudan önemlidir. Madrid'de maçın skorunu değiştirecek oyuncular var. Buna rağmen her rakipte olduğu gibi Madrid'in de zayıf yönlerini biliyoruz ve bunları iyi kullanmalıyız” dedi.