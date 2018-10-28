SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye'yi ağlatan olayda büyük skandal!
Dünya gözünü El Clasico’ya çevirdi! Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İspanya La Liga

Dünya gözünü El Clasico’ya çevirdi! Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dünya futbolunun iki dev ekibi Barcelona Real Madrid derbi maçında karşı karşıya geliyor. İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Barcelona, zor günler geçiren Real Madrid'e bir darbe daha vurmak istiyor. Son dönemde istediği çıkışı gösteremeyen Real Madrid ise ezeli rakibi devirerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Futbol severler Lionel Messi'nin El Clasico’da forma giyemeyecek olmasına üzülüyor. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Ekim 2018 13:11

El Clasico’da Barcelona Real Madrid Nou Comp'ta kozlarını paylaşacak. Uzun yıllarında ardından ilk kez Cristiano Ronaldo olmadan Real Madrid derbi maça çıkacak. Takımda kalan, fakat sakatlığı sebebi ile oynayamayacak Messi’ de Katalanları endişeye sürükledi. 9 hafta sonunda topladığı 18 puanla La Liga'da averajla zirvede yer Barcelona, 9 maçta sadece 14 puan topladı ve El Clasico öncesinde 7. sırada yer alan Real Madrid’i yenerek üst sıralara yükselmesini engellemek istiyor. Koltuğu sallantıya giren Real Madrid teknik direktörü Julien Lopetegui’nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. El Clasico öncesinde futbol tutkunları, “Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Real Madrid maçı öncesi nefesler tutuldu. İspanya Primera’nın 10. haftasında oynanacak El Clasico’da Barcelona evinde Real Madrid’i konuk edecek. 28 Ekim Pazar günü TSİ 18.15’te Camp Nou’da oynanacak maçı hakem Sanchez Martinez yönetecek. Martinez’in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Jose Gallego Garcia yapacak. Barcelona-Real Madrid maçı beIN Sports 2’den canlı izlenebilecek.

BARCELONA REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Roberto; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Rafinha, Suarez.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Marcelo, Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Bale, Benzema.

Son güncelleme 16:03 | 28 Ekim 2018
barcelona el clasico Hangi kanalda Real mdrid saat kaçta
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
Bugün - 12:30
2
-
0
Sivasspor
Yeni Malatyaspor
Bugün - 17:00
-
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü