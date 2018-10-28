Dünya gözünü El Clasico’ya çevirdi! Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

El Clasico’da Barcelona Real Madrid Nou Comp'ta kozlarını paylaşacak. Uzun yıllarında ardından ilk kez Cristiano Ronaldo olmadan Real Madrid derbi maça çıkacak. Takımda kalan, fakat sakatlığı sebebi ile oynayamayacak Messi’ de Katalanları endişeye sürükledi. 9 hafta sonunda topladığı 18 puanla La Liga'da averajla zirvede yer Barcelona, 9 maçta sadece 14 puan topladı ve El Clasico öncesinde 7. sırada yer alan Real Madrid’i yenerek üst sıralara yükselmesini engellemek istiyor. Koltuğu sallantıya giren Real Madrid teknik direktörü Julien Lopetegui’nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. El Clasico öncesinde futbol tutkunları, “Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Real Madrid maçı öncesi nefesler tutuldu. İspanya Primera’nın 10. haftasında oynanacak El Clasico’da Barcelona evinde Real Madrid’i konuk edecek. 28 Ekim Pazar günü TSİ 18.15’te Camp Nou’da oynanacak maçı hakem Sanchez Martinez yönetecek. Martinez’in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Jose Gallego Garcia yapacak. Barcelona-Real Madrid maçı beIN Sports 2’den canlı izlenebilecek.

BARCELONA REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Roberto; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Rafinha, Suarez.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Marcelo, Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Bale, Benzema.