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Cenk Tosun’lu Everton Manchester United karşısında! Manchester United Everton canlı izle!
İngiltere Premier Lig

Cenk Tosun’lu Everton Manchester United karşısında! Manchester United Everton canlı izle!

Geçtiğimiz attığı golle takımını sırtlayan Cenk Tosun'lu Everton, Premier Lig'de hayal kırıklılığı yaşayan Manchester United karşısında. Cenk Tosun'un yedek kulübesinde başlayacağı Everton Manchester United maçı canlı yayınını haberimizin yer alıyor. Everton Manchester United maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...

28 Ekim 2018 18:31

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, bu sezon lige istedikleri performansı sergileyemeyen Manchester City karşısına çıkıyor. Futbol severlerin izlemek istediği mücadele için Everton Manchester United maçı canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, Everton Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte, Everton Manchester United canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki ve karşılaşma hakkında merak edilenler…

MANCHESTER UNİTED EVERTON CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED’DE SON DURUM

Marouane Fellaini ve Alexis Sanchez iyileşmedi ama Jesse Lingard ve Scott McTominay son antrenmanlarda takımla birlikteydi.

– Everton ile oynadıkları son 7 maçı kaybetmediler. (5 galibiyet – 2 beraberlik)

– Newcastle maçını 70’ten sonra çevirdiler, Chelsea’ye ise 90+6’da 1 puan bıraktılar. Menajer Jose Mourinho’nun topun ağzında olduğu söyleniyor, ligde alacağı bir yenilgi buradaki kariyerini sonlandırabilir.

Son güncelleme 19:13 | 28 Ekim 2018
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