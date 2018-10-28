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Cavaliers’ta Tyronn Lue dönemi sona erdi!
NBA

Cavaliers’ta Tyronn Lue dönemi sona erdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, başantrenör Tyronn Lue ile yolların ayrıldığını açıkladı.

28 Ekim 2018 22:00

NBA’de yeni sezona 6 maçta galibiyet alamadan başlayan Cleveland Cavaliers’ta fatura başantrenör Tyronn Lue’ya kesildi.

Cleveland ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Lue ile yolların ayrıldığı ve asistan koç Larry Drew’un geçici olarak başantrenörlük görevini üstleneceği bildirildi.

Haziran 2014’te kulübe asistan koç olarak giren Lue, Ocak 2016’da başantrenörlük koltuğuna getirilmiş ve 2016 play-offlarında Cleveland Cavaliers’ı şampiyonluğa taşıyan başantrenör olmuştu.

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Son güncelleme 22:00 | 28 Ekim 2018
Cleveland Cavaliers NBA Tyronn Lue
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