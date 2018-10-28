MAÇ SONUCU | Kayserispor Demir Grup Sivasspor 2-0 | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kayserispor, sahasında oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Kayseri Kadir Has Stadı’ndaki maçta Şamil Çinaz’ın golü ile öne geçen Kayserispor, uzatma dakikalarında Chery’nin penaltısı ile farkı ikiye çıkardı. Demir Grup Sivasspor’da Robinho, 90+2’de kırmızı kart gördü.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru (Dk. 84 Mert Özyıldırım), Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Mensah (Dk. 70 Varela), Chery (Dk. 90 4 Kucher), Umut Bulut

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr (Dk. 88 Erdoğan Yeşilyurt), Douglas, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 63 Torje), Medjani (Dk. 81 Cyriac), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Goller: Dk. 53 Şamil Çinaz, Dk. 90 Chery (Penaltıdan) (Kayserispor)

Kırmızı Kart: 90 2 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Ziya Erdal, Dk. 47 Bjarsmyr, Dk. 78 Medjani, Dk. 89 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 42 Levent Gülen, Dk. 78 Muammer Yıldırım, Dk. 81 Atila Turan, Dk. 90 2 Lopes (Kayserispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI 7′ Demir Grup Sivassporlu Douglas, sağdan Kayserispor ceza alanına kadar indi. Şutla orta karışımı pası Kayserispor kalecisi Muammer’in bakışları arasında kimsenin dokunamadığı pozisyonda auta gitti.

9′ Bu kez Emre’nin soldan şutu üstten aynı şekilde auta çıktı.

10′ Douglas’ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Muammer kornere atabildi.

18′ Robinho’nun sol çaprazdan şutu kaleci Muammer’in kucağında kaldı.

29′ Chery’in ortasında önce Şamil, sonra Umut Bulut müsait pozisyonda topu kaleye gönderemedi.

34′ Atila’nın orta sahadan şutu üstten az farkla auta giderken, Kayserili futbolseverler bu şutu ayakta alkışladı. İlk yarı karşılıklı ataklarla golsüz kapandı: 0-0

GOL! 53′ Kayserispor öne geçti. Mensah’ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Umut Bulut kafasıyla topu altıpas içine gönderdi. Arka direkte topla buluşan Şamil Çinaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

56′ Sol kanattan korner çizgisine inen Atila Turan’ın etkili ortasında penaltı noktasına koşu yapan Umut Bulut’un kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar’da kaldı.

89′ Kendi yarı alanında topu kapan ve seri bir şekilde rakip ceza sahasına giren Chery, pasını Bilal Başacıkoğlu’na çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Bilal Başacıkoğlu, Emre Kılınç’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

GOL! 90+1′ Kullanılan penaltıda Chery, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar’ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

90+2′ Lopes ile yaşadığı tartışmanın ardından Robinho, ikinci sarıdan kırmızı kartla hakem tarafından oyundan ihraç edildi.