CANLI | Fenerbahçe 0-1 Ankaragücü | İkinci yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe evinde Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’nü ağırlıyor.

Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 20:30’da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği mücadeleyi ‘Skor’ sayfalarından dakika dakika takip edebilirsiniz…

Kritik maç öncesinde Fenerbahçe 9 puanla 15. sırada yer alırken 13 puanı bulunan Ankaragücü ise 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Frey’i yedeğe çekerken 19 yaşındaki genç futbolcu Oğuz Kaan’a ilk kez ilk 11’de şans verdi.

İLK 11’LER;

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Oğuz Kaan, Benzia, Ayew, Slimani

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK

Sarı lacivertli ekip, Ankaragücü maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe’de kasık fıtığı ameliyatı sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Mehmet Topal ile sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, bu maçta forma giyemedi.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçe – MKE Ankaragücü maçında Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Sarı lacivertli kulübün tüm branşlarının yer aldığı video barkovizyondan izletilirken Fenerbahçeli futbolcular, sahanın ortasında toplanarak Cumhuriyet’in 95’inci yılını hep birlikte kutladı.

Tribünleri dolduran taraftarlar üzerlerinde ”Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz” ve Atatürk’ün yer aldığı ”İlelebet Cumhuriyet” yazılı pankart ile dev Türk bayrağı açtılar. Taraftarlar, İzmir Marşı söylerken ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ şeklinde tezahüratlar yaptılar. Fenerbahçeli futbolcular mücadeleye üzerinde ‘Emanetin Baş Tacımız’ yazılı pankartla çıkarken stat hoparlörlerinden uzun süre 10’uncu Yıl Marşı çalındı.