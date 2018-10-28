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Beşiktaş’ın eski yıldızı Alvaro Negredo’dan Ricardo Quaresma itirafı! Kavga ettiler mi?
Beşiktaş

Beşiktaş’ın eski yıldızı Alvaro Negredo’dan Ricardo Quaresma itirafı! Kavga ettiler mi?

Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, Ricardo Quaresma ile kavga ettikleri şeklindeki iddialarına açıklık getirdi. Alvaro Negredo, Ricardo Quaresma''dan pas alamadığı zaman bazen sinirlendiğini söyledi.

28 Ekim 2018 16:33

Transfer sezonunun son gününde Beşiktaş’tan ayrılarak Birleşik Arap Emlikleri’nde Al-Nast takımına giden Alvaro Negredo, Beşiktaş forması giydiği dönemde Ricardo Quaresma ile kavga ettikleri şeklinde çıkan iddialara yanıt verdi. Goal’e konuşan Alvaro Negredo, Ricardo Quaresma’nın oyun tarzının, birçok forvete uymadığını belirtirken, kavga ettikleri iddialarını yalanladı.

28 Ekim 2018 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş`ten iki yıldıza uyarılar Ligde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın çıkış aradığı maç öncesi iki yıldızına uyarılarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Ricardo Quaresma’nın bir bir oyun tarzının kendisine uymadığını belirten Alvaro Negredo, buna rağmen Ricardo Quaresma ile saha içinde ve dışında yakın bir ilişkileri olduğunun altını çizdi. Alvaro Negredo, Ricardo Quaresma ile ilgili “Onun stili dripling ve bire birde adam geçmek üzerine kurulu ve yeteneğiyle bunu kolayca başarabiliyor. Fakat biz forvet oyuncuları topu mümkün olduğunca erken almak isteriz. İnsanlar ilişkimizin iyi olmadığını söylüyorlardı ama bu bir yalandı. Tüm takımlarda bazen takım arkadaşından pas alamadığın zaman sinirlenirsin ama bu, Ricardo Quaresma ile ilişkimizin kötü olduğu anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta ayrılık süreci ile ilgili de konuşan Alvaro Negredo, şunları söyledi:

“Buraya gelmeden önce Al Nasr hakkında pek bir şey bilmiyordum. Avrupa’da oynuyordum ve Birleşik Arap Emirlikleri futbolundan pek bahsetmeyiz. Bizim rakibimiz Al Wasl’da oynayan Fran Yeste’nin bazen bahsettiğini duyuyordum. Menajerime Al Nasr’dan teklif geldi. Beşiktaş’ın finansal problemleri vardı ve beni göndermek istediler. Zor bir karardı. Beşiktaş finansal nedenlerle beni satmak istedi.”

Son güncelleme 16:33 | 28 Ekim 2018
Alvaro Negredo beşiktaş Ricardo Quaresma
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