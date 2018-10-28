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Ankaragücü’nden manalı paylaşım!
MKE Ankaragücü

Ankaragücü’nden manalı paylaşım!

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı sırasında Fenerbahçe tribünlerinden yapılan İsmail Kartal tezahüratlarının ardından Ankaragücü resmi Twitter hesabından İsmail Kartal ile ilgili paylaşım yapıldı.

28 Ekim 2018 22:38

Fenerbahçe’nin kendi evinde Ankaragücü karşısında 3-0 geride olduğu sırada Fenerbahçe tribünlerinden Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal’a sevgi gösterisi geldi.

Yapılan tezahüratların ardından İsmail Kartal tribünleri selamladı ve önlerinde eğilerek tepkilere cevap verdi.

Aynı zamanda bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü de yapan İsmail Kartal’a yapılan tezahürat sonrasında Ankaragücü Twitter hesabından “Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz” şekilde bir paylaşım yapıldı.

28 Ekim 2018 Kadıköy`de Cocu istifa sesleri! Protesto... Süper Lig'in 10.haftasında evinde Ankaragücü karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe'de tribünlerde istifa sesleri yükseldi. Sarı lacivertli taraftarlar teknik direktör Cocu'ya ve futbolculara tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:47 | 29 Ekim 2018
ankaragücü Fenerbahçe ismail kartal
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