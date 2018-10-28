Ankara’da yürek burkan karar! ‘İşgalciler’ diye tahliye edildiler

Veli TOPRAK / SÖZCÜ Ankara Sincan'da bulunan Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ni kullanan engelli basketbolcular şok yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce protokolle verdiği salonu ‘İşgalciler' diye geri aldı. Uyarı yazısı dikkate alınmayınca ‘işgalci duruma düştükleri' için zorla tahliye kararı verildi. Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan salon, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne 29 yıllığına tahsis edildi. Dernek ile belediye arasında özel bir protokol yapıldı. Salon, engelli basketbolcuların çalışacağı şekilde düzenlendi.
SAYIŞTAY İPTAL ETTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın 2017 yılı denetim raporlarını gerekçe göstererek, 3 yıl önce 29 yıllığına tahsis edilen salonu geri istedi. Belediye Meclisi'nden de tahlile kararı alındı. Kararda, derneğin 15 gün içinde salonu boşaltması istendi.
İŞGALCİ OLDULAR
Salonun engelli basketbolcular tarafından kullanılmaya devam edilmesi üzerine belediye hukuk müşavirliği Sincan Kaymakamlığı'ndan ‘Zorla tahliye' yapmasını istedi. Kaymakam Abdullah Küçük imzasıyla gönderilen yazıda, “…halen tahliye etmedikleri, işgalci duruma düştükleri ve işgali devam ettirdikleri anlaşıldığından bahse konu taşınmazın tahliyesine…” ifadesi kullanıldı.
BAŞARILARA İMZA ATTILAR
Kaymakamlığın yazısı dernek yönetici Murat Dokuyucu'ya polis tarafından tebliğ edildi. Tahliyesi istenen Bedensel Engelli Tekerlekli Basketbol takımı 2000 yılında kuruldu. 2001-2001 ilk senesinde 2. Lig’de grup lideri olarak play-off hakkı elde etti. 2003-2004'te grubunda 4, 2004-2005 sezonunda 5. Oldular. 2010-2011 sezonunda bölgesel ligde şampiyon olan takım, 1. Lige yükseldi. Süper lige yükselmek için mücadele ediyorlar.