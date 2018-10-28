Ankara’da yürek burkan karar! ‘İşgalciler’ diye tahliye edildiler

Veli TOPRAK / SÖZCÜ Ankara Sincan'da bulunan Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ni kullanan engelli basketbolcular şok yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl önce protokolle verdiği salonu ‘İşgalciler' diye geri aldı. Uyarı yazısı dikkate alınmayınca ‘işgalci duruma düştükleri' için zorla tahliye kararı verildi. Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan salon, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne 29 yıllığına tahsis edildi. Dernek ile belediye arasında özel bir protokol yapıldı. Salon, engelli basketbolcuların çalışacağı şekilde düzenlendi.

Başakşehir`in yıldızı Gökhan İnler`i yıkan haber! Leicester City başkanının helikopter kazasını duyunca... Bir dönem Leicester City'de forma giymiş olan Gökhan İnler, başkan Vichai Srivaddhanaprabha'nın yaşadığı helikopter kazası nedeniyle derin üzüntü yaşadı. Gökhan İnler, Vichai Srivaddhanaprabha'nın geçirdiği kaza haberini alır almaz telefona sarıldığını söyledi. İlgili Haberi Oku

SAYIŞTAY İPTAL ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın 2017 yılı denetim raporlarını gerekçe göstererek, 3 yıl önce 29 yıllığına tahsis edilen salonu geri istedi. Belediye Meclisi'nden de tahlile kararı alındı. Kararda, derneğin 15 gün içinde salonu boşaltması istendi.

Milli sporcular Millet Bahçesi`ne feda edildi İlgili Haberi Oku

İŞGALCİ OLDULAR

Salonun engelli basketbolcular tarafından kullanılmaya devam edilmesi üzerine belediye hukuk müşavirliği Sincan Kaymakamlığı'ndan ‘Zorla tahliye' yapmasını istedi. Kaymakam Abdullah Küçük imzasıyla gönderilen yazıda, “…halen tahliye etmedikleri, işgalci duruma düştükleri ve işgali devam ettirdikleri anlaşıldığından bahse konu taşınmazın tahliyesine…” ifadesi kullanıldı.

BAŞARILARA İMZA ATTILAR

Kaymakamlığın yazısı dernek yönetici Murat Dokuyucu'ya polis tarafından tebliğ edildi. Tahliyesi istenen Bedensel Engelli Tekerlekli Basketbol takımı 2000 yılında kuruldu. 2001-2001 ilk senesinde 2. Lig’de grup lideri olarak play-off hakkı elde etti. 2003-2004'te grubunda 4, 2004-2005 sezonunda 5. Oldular. 2010-2011 sezonunda bölgesel ligde şampiyon olan takım, 1. Lige yükseldi. Süper lige yükselmek için mücadele ediyorlar.