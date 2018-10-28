3 puana hasret Fener galibiyet arıyor! Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nden dönen Fenerbahçe Ankaragücü karşılaşması ile Süper Lig’de 10. maçına çıkıyor. Ligde son 4 maçında Beşiktaş ile berabere kalan, Çaykur Rize karşısında mağlup olan, M.Başakşehir ile Sivasspor berabere kalan Fenerbahçe Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak. Son dönemde eleştirilen futbolcuların başında gelen Frey ve Hasan Ali Kaldırım’ın Avrupa Ligi karşılaşmasında ortaya koydukları performans taraftarı memnun etmişti. İki ismin ve diğer futbolcuların Ankaragücü karşısında neler yapacağı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe Ankaragücü maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.