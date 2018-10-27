Yüzleşme! Türkiye’de futbol…

Türkiye’nin futboldaki durumu ‘gerçekler acıtır' sözünü akıllara getiriyor. Dünya Kupası'na gidemeyen, Uluslar Ligi'nde küme düşme korkusu yaşayan A Milli Takım'ın kötü gidişi kulüplere de yansıdı. Ekonomik olarak batmanın eşiğindeki 3 büyüklerin sürüklediği ‘sistemsiz' Türk futbolu, bu haftaki Avrupa mesaisinde gerçeklerle yüzleşti. Haftanın özetini kısaca yaparsak durum tam da şöyleydi:

Süper Lig lideri Galatasaray, Almanya'da 16. durumdaki Schalke 04'ü ağırlarken alınan 1 puana sevindi. Muslera olmasa çarpıcı bir yenilgi kaçınılmazdı. UEFA kulüpler sıralamasında ilk 20'de olan tek Türk ekibi Beşiktaş sahasında 69. sıradaki Genk karşısında hezimet yaşadı. Ligde düşme hattının üzerindeki asırlık çınar Fenerbahçe, formsuz Anderlecht önünde 2-0 geriye düştü, 2-2 ile teselli buldu. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu, ‘büyükler'in belalısı Akhisar, yedek kadrosuyla maça çıkan ve adeta terlemeyen Sevilla'ya 6-0 yenildi.

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MAAŞLAR YÜKSEK BAŞARI AZ

Üç büyüklerin futbolcu maaş bütçesi, ortalama 55-60 milyon Euro bandında. Bu rakam Schalke'de 45-50 milyon Euro civarında; Anderlecht'te 35.4 ve Genk'te 19.5 milyon Euro. Bir anlamda İspanya'nın kaymağını yiyen Sevilla'da ise Türkiye ortalamasının çok üzerinde: Vergilerle birlikte 160 milyon Euro… Süper Lig, gelir açısından Avrupa'nın en büyük 6'ncı ligi, Belçika ise 10'uncu. Aradaki fark iki kat fazla. 2017 itibariyle Süper Lig'in toplam geliri 734 milyon Euro, Jüpiter Pro League ise 359 milyon Euro.

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Avrupa futbolunun son dönemine etki yapan ülkelerden olan Belçika, Türkiye'yi her alanda solluyor. Altyapı yatırımı ile 5 yılda kulüp takımlarının kazandırdığı puanlarla oluşturulan ülke sıralamasında Belçika bu haftaki sonuçlarla 9'unculuktan 8'inciliğe yükseldi. Onları geçip yükselme ihtimalimiz iyice zorlaştı. Milli takımlar listesinde ise ilk sıraya yükseldiler. Türkiye, FIFA'da 38'inci durumda. Belçika ekipleri, Türk ekipleriyle oynadıkları son 9 maçın 1'ini kaybetti.

BELÇİKA’DAN ÇARPICI RAKAMLAR

-11 milyon nüfuslu Belçika'da altyapılarda 11 bin genç oyuncu bulunuyor.

-22 önemli kulüpte, 762 altyapı hocası çalışıyor.

-Altyapılara harcanan toplam para 38 milyon Euro.

-Futbol takımları, devlete toplam 95 milyon Euro verdi ödedi.