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Talisca artık resmen… Bonservisini aldılar
Dünyadan Futbol

Talisca artık resmen… Bonservisini aldılar

Guangzhou Evergrande Talisca'nın bonservisini aldı. Portekiz ekibi Benfica, 19,2 milyon avro karşılığında Anderson Talisca'nın bonservisini Guangzhou Evergrande'ye verdi.

27 Ekim 2018 12:18

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, geçen sezon Beşiktaş’tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yı kadrosuna kattı. Futbolcunun bonservisini elinde tutan Benfica tarafından yapılan açıklamada, 19,2 milyon avro karşılığında Talisca’nın bonservisinin Çin ekibi Guangzhou Evergrande’ye verildiği belirtildi. Açıklamada, Çin temsilcisinden 5,8 milyon avro kiralama bedeli de alındığı ve toplam 25 milyon avroluk kazanç elde edildiği ifade edildi.

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Talisca, bu sezon Çin ekibinde forma giydiği 14 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş’ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giymiş ve 80 maçta 37 gole imza atmıştı.

Son güncelleme 12:18 | 27 Ekim 2018
BENFİCA çin Guangzhou Evergrande talisca
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