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Sven-Goran Eriksson’dan 6 aylık anlaşma
Dünyadan Futbol

Sven-Goran Eriksson’dan 6 aylık anlaşma

Tarihinde ilk kez Asya Kupası'nda mücadele edecek Filipinler Milli Futbol Takımı'nı, İsveçli teknik adam Sven-Goran Eriksson çalıştıracak.

27 Ekim 2018 16:31

Filipinler Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine İsveçli Sven-Goran Eriksson getirildi. Filipinler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 70 yaşındaki deneyimli teknik adamla 6 aylığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Filipinler, ocak ve şubat aylarında düzenlenecek Asya Kupası’nda tarihinde ilk kez Eriksson yönetiminde mücadele edecek.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa’nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika ve Fildişi Sahili’ni çalıştırmıştı. Eriksson, son olarak 2016-17 sezonunda Çin 2. Lig ekibi Shenzhen’de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Son güncelleme 16:31 | 27 Ekim 2018
asya kupası filipinler Sven-Goran Eriksson
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