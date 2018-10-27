Son dakika… Leicester City’nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha’yı taşıyan helikopter düştü

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’yı taşıyan helikopter, West Ham United maçının ardından stat otoparkına düştü.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği Leicester City’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken yerel polis, “King Power Stadyumu’ndaki kazayla ilgileniyoruz. Sağlık ekipleri durumun farkında ve olay yerindeler” ifadeleri kullanıldı.

61 yaşındaki Taylandlı iş insanı Srivaddhanaprabha’nın maçlardan sonra helikopteriyle sahanın ortasından hareket ederek evine ya da tesislere gittiği biliniyordu.

Takım otobüsünün olaydan önce stattan ayrıldığı ve taraftarların stadı tamamen boşalttığı ifade edilirken bazı futbolcuların ise olay sırasında stadyumda olduğu öğrenildi.

Öte yandan futbol dünyası, yaşanan kaza sonrasında Leicester City ve Başkan Vichai Srivaddhanaprabha’ya sosyal medyadan destek mesajları yağdırdı.

#SONDAKİKA | İngiltere’nin Leicester City takımının sahibi Vichai Srivaddhanaprabha’yı, West Ham United maçı sonrasında alan helikopter, stat otoparkına düştü.pic.twitter.com/0WyWPGSeLy — SKOR (@SozcuSkor) 27 Ekim 2018

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili bir görgü tanığı ise yaşananları aktarırken, “Bütün yaşananları gördüm. Bir sorun olduğu çok belliydi. Dönerek düşmeden önce sadece stadyumun üzerinden kurtulmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

Tim Acott isimli bir Leicester City taraftarı ise, “Sadece dönüyordu. Büyük bir patlama ile yere çarptı ve alevler içinde kalldı. Otoparkın o bölgesinde başka insanlar olduğunu sanmıyorum. Düşüş sonrası olduğum yerde sarsıldım” dedi.

2010 YILINDA KULÜBÜ SATIN ALDI

2015-16 sezonunda İngiltere Premier Lig’de ilk şampiyonluğunu yaşayan Leicester City’yi 2010 yılında satın alan Srivaddhanaprabha, 2011 yılından bu yana başkanlık görevini yürütüyor. Başkan Srivaddhanaprabha, Premier Lig şampiyonluğunun ardından bütün futbolculara 100 bin Pound değerindeki BMW i8 model araba hediye etmesiyle adından söz ettirmişti.

Leicester City, Cumartesi akşamı kendi sahasında oynadığı West Ham United mücadelesini 1-1’lik beraberlikle tamamlamıştı. Birçok ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken Leicester City’li futbolcular Twitter hesaplarından dua emojisi paylaştı.

Leicester City efsanesi Gary Lineker ise Twitter hesabından, “Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum” yazdı.

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