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Son dakika… Galatasaray’dan Yuto Nagatomo açıklaması
Galatasaray

Son dakika… Galatasaray’dan Yuto Nagatomo açıklaması

Akciğer sönmesi nedeniyle ameliyat edilen Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo'nun 3-4 gün hastanede kalacağı bildirildi

27 Ekim 2018 19:49

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’nın Schalke 04 ekibi ile oynadığı maçta göğsüne aldığı darbe nedeniyle akciğer sönmesi teşhisi konan Japon oyuncu Yuto Nagatomo ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital’da tedavi altında tutulan Japon futbolcunun başarılı bir torakoskopi ameliyatı geçirdiği belirtilerek şöyle denildi:

“Sağlık heyetimiz ve hastane doktorlarının değerlendirmesi sonrası Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk başkanlığında, kulüp doktorumuz Yener İncenin de katılımıyla yapılan ameliyat sonrası durumu iyi olan oyuncumuzun 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilmesi planlanmaktadır.”

27 Ekim 2018 GS`de zorunlu rotasyon! Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray, Süper Lig'in 10. maçında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. 7 eksik ile Yeni Malatya karşısına çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'de zorunlu olarak rotasyona gidecek. Son 3 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray Yeni Malatya deplasmanını kayıpsız atlatmak istiyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise Galatasaray'ı yenerek hem moral hem de 3 puan kazanmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:21 | 27 Ekim 2018
galatasaray Yuto Nagatomo
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