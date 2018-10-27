SON DAKİKA Fenerbahçe’nin borcu belli oldu! Son iki yılda…

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen ekim ayı yüksek divan kurulunda denetleme kurulu raporunu Mehmet Selim Çeçen, UFRS raporunu ise Oğuz Büktel açıkladı. Oğuz Büktel, konsolide öz kaynak açığının iki yıl içinde 2 katına çıktığını söyledi. Büktel, öz kaynak açığının şu anda 1 milyar 81 milyon TL olduğunu anlattı. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin borcunun 2 milyar 58 milyon TL olduğunu söyleyen Büktel, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’nin buradan alacağının ise 1 milyar 87 milyon TL olduğunu bildirdi. Büktel, Futbol AŞ’nin borçlarının yüzde 86’sı olan 1 milyar 780 milyonun bankalara olan borçların olduğunu anlattı. Sermaye artışıyla kulübe 353 milyon TL giriş olduğunu anlatan Büktel, öz sermayenin şu an eksi 507 milyon TL olduğu belirtti.

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“FUTBOL AŞ’NİN GELİRLERİ ARTTI”

Futbol A.Ş gelirinin arttığını anlatan Oğuz Büktel, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin son 3 ayda gelirlerinde yüzde 88 artış olduğunu söyledi. Futbolcu alım satımından 107 milyon TL kar elde edildiğini anlatan Büktel, brüt karın ise geçen yıla göre 5 kat arttığını dile getirdi. Oğuz Büktel, geçen yıl Futbol AŞ’nin bu dönemde gelirinin 35 milyon 59 bin 777 TL iken, bu yıl ise 178 milyon 650 bin 803 TL’ye ulaştığını kaydetti.

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Selim Çeçen ise yaptıkları tespitleri anlatırken, amatör şubelerden 55 milyon TL gelir, 172 milyon TL gider olduğunu söyledi.

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BURHAN KARAÇAM DA BİLGİ VERDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam da finansal konularla ilgili bilgiler verdi. Karaçam, kulübün 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki ekonomik durumunu incelediklerini ve raporun 19 Ekim Cuma günü sonuçlandığını söyledi. Karaçam, 2016 yılında 1 milyar 476 milyon lira olan borcun, bir yıl sonra 1 milyar 859 milyona, bir sonraki yıl ise 3 milyar 184 milyona yükseldiğini ifade etti.

Döviz kurunun bir lira artışında 258 milyon lira açık meydana geldiğini aktaran Karaçam, 31 Mayıs 2018’de kısa ve uzun vadeli olmak üzere birikmiş zararın 1 milyar 841 milyon lira olduğunu aktardı. Son 5 yılda kulübün 1 milyar 725 milyon lira zarar ettiğini açıklayan Karaçam, son 6 senede kulübün transferden 62 milyon avro gelir sağladığını, 161 milyon avro gider yaptığını belirtti.