Rıza Çalımbay: ‘Bizim üzüldüğümüz şey…’

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Atiker Konyaspor evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ilk yarısının istedikleri gibi geçtiğini belirterek son pasları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Çalımbay, “Tabii ki kendi sahamızda yenildiğimiz için üzgünüz. Bütün amacımız maçı kazanmaktı. Ona göre de elimizdeki kadronun en iyisini çıkarmaya çalıştık. İlk başlarında iyi oynadık. Yani maçın ilk 15-20 dakikası istediğimiz şekilde gitti, gayet iyi gitti. Zaten maça baktığınız zaman ne Başakşehir'in doğru dürüst bir pozisyonu oldu ne de bizim bir iki tane atağımız var. Belki de böyle kısır oynadığımız bir maçtı. Hemen hemen her maçımızda bir sürü pozisyon yakalardık. Bunda da yakaladık aslında ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Ama burada tabii ki en çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet hattıydı. Orada maalesef top tutamadık, ileride çoğalamadık ve yaptığımız ortalarda da istediğimiz şekilde müdahale edemedik. Bizim üzüldüğümüz şey, ikinci yarı öyle net bir pozisyon yokken böyle bir gol yememizdi. Dediğimiz gibi, yapacak bir şey yok ama elimizde bulunan mevcut kadroda ne varsa hepsini kullanmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN PROGRAMI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK”

Ömer Ali'nin sakatlığının nüksetmesinin bütün planlarını bozduğunu söyleyen Çalımbay, bu maçta yaptıkları hataları düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı. Çalımbay, “Tabii ki bizim gibi takımlarda geniş bir kadromuz olmadığı için, örneğin işte bir Hurdato ve Ömer Ali'nin sakatlığının çıkması bizi çok zor durumda bıraktı. Özellikle Hurdato'nun belli 4-5 hafta yok ama Ömer Ali'nin maçtan önce sakatlığının nüksetmesi bizdeki bütün planı, programı maalesef değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden de belki de bugün yaptığımız veyahut yapamadığımız bazı şeylerde onun etkisi vardı. Çünkü karşı takıma baktığınız zaman, Başakşehir takımına geçen sene hemen hemen aynı kadrosu, sürekli şekilde oynayan bir kadrosu, giren oyuncular çok farklı oyuncular, bizde bugün elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ama tabi futboldan memnun değiliz. Yenildiğimiz için üzgünüz ama şu bir gerçek burada bir sürü hataları da gördük. Lig de uzun, kupa maçlarımız da var, artık bunların hepsini telafi etmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Medipol Başakşehir | Süper Lig 10. hafta Spor Toto Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, Riad Bajic'in attığı golle 1-0 galip geldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İlgili Haberi Oku