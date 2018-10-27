Milli sporcular Millet Bahçesi’ne feda edildi

Mehmet Ali KAYACI / SÖZCÜ Türkiye’de birçok spor branşının yapılabilme özelliğine sahip olan ve 60 amatör spor branşı ile birlikte halkında kullanımında olan Eski Konya Atatürk Stadyumu’nun yıkımının ardından şehirde sporla ilgilenen gençler antrenmanlarını parklarda yapıyor. Yeni yapılan Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu ile futbol maçları artık yeni stadyumda oynanıyor. Ancak Eski Atatürk Stadyumu’nda yapılan Atletizm, Badminton, Basketbol, Güreş, Halter, Judo, Karate, Masa Tenisi, Tenis, Taekwondo, Voleybol, Yüzme, Bisiklet, Cimnastik, Okçuluk, Wushu ve Boks gibi birçok spor dalı artık muhtelif yerlerde güçlükle sürdürülebiliyor.

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ANTRENMAN İÇİN KENTİN BİR UCUNDAN BİR UCUNA GİTMEK ZORUNDALAR

Selçuklu ilçesinde ikamet eden bir güreşçi Karatay ilçesindeki Kongre Merkezi’ne; Karatay ilçesinde ikamet eden bir başka sporcu, ilgilendiği spor dalı için Selçuklu ilçesinde bulunan yeni stadyuma gidiyor. Atletizm ile ilgilenen atletlerin ise, şehrin dışında bulunan güvenliksiz ve donanımsız Saraçoğlu tesislerinde antrenman yapması öneriliyor.

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GENÇLERİN SPOR YAPMASI ZORLAŞIYOR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelinin de hizmet binalarının bulunmadığı şehirde yetkililer, atletler için sahaya ulaşım adına araç tahsisi yapıldığını ve diğer branşlarında desteklendiğini dile getiriyor. Ancak buna rağmen, başta atletizm ve voleybol olmak üzere birçok branşta sporcu sayısı giderek azalıyor.

Şehrin merkezinde, her okuldan kolay ulaşımın sağlandığı ve yüz binlerce sporcu ile halkında kullanımında olan stadyumun yıkılmasının ardından Konyalı sporcular zor günler geçiriyor.

50 BİN LİSANSLI SPORCU VAR

2.180.149 kişilik nüfusa sahip Konya’da, yaklaşık 50 bin lisanslı sporcu bulunuyor. Konya merkez ve ilçelerinde, spor merkezlerine katılan çocuk ve gençlerin toplam sayısı ise 35 bin 379.

MİLLİ ATLETLER PARKTA ANTRENMAN YAPIYOR

Okuldan spor sahasına ulaşımın giderek zorlaştığı Konya’da, özellikle atletizmle ilgilenen sporcuların parklardaki küçük yeşil alan ve yürüyüş yollarında antrenmanlarını sürdürüyor olması dikkat çekiyor. Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda Olimpiyat 4.’sü olan İlyas Çanakçı ile Milli Atletlerin yanı sıra genci yaşlısı yüzlerce sporcu parklarda bahçelerde antreman yaparak spora tutunmaya çalışıyor.

HERKES GENÇLERİ DÜŞÜNÜYOR

Gençlerle aynı parkta spor yapan Abdurrahman Darıcı, “Stadyum yıkıldı, spor yapabilecek bir alan yok. 300 metre ama en uygun alan olarak burayı bulduk. Kışın burası buz tutacak, o zaman biz yollara, asfalta ineceğiz” derken, Necmettin Altuğ ise, “Konya Master Atletizm Kulübü olarak stadyumda faaliyet göstermekteydik. Stadyum yıkılınca, spor yapacak yer bulamadık. Antrenör ve sporcularda burada yapıyor. İlgililerin buna bir çare bulması gerekiyor. Aslında eski stat, okullara en yakın merkezdi. Kompleks yıkıldı, talebelerimiz spor yapacak yer arıyor. Gösterilen yer uzak, öğrencilerin dolmuş parası ve zaman yönünden çok zor.” diye konuştu.

“O TESİS MİLLETİNDİ ZATEN”

Türk spor tarihinin ilk ve Fair-Play’ın en büyük ödülünün (Baron Pierre de Coubertin) sahibi, TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa, sporcuların Konya’da yaşadığı zorluklara değindi. Karababa, “Milletin Spor Kompleksi, 7’den 70’e her kesimi kucaklar, içinde barındırırdı. Çok yönlü özellikleri ile Türkiye'de tek, 30'un üzerinde spor branşı, onlarca amatör futbol takımının içinde barındırdığı binlerce sporcu, spor adamları, veliler burada buluşur, yakınlaşır, arkadaşlıklar, dostluklar oluşur, oluşan bu ortam içinde şehrimizin sosyal dokusu kuvvetlenir, sporcular yılın 365 günü burada geleceğe hazırlanırdı. Şimdi Kompleks yerle bir edilip yok edildi. Şimdi, milletin spor kompleksi millet bahçesi olacak öyle mi? O tesis milletindi zaten, milletin nefes aldığı, ruhen ve bedenen güçlendiği, dinlendiği hem spor tesisi hem de sosyal tesis işlevi görüyordu yani milletin çok yönlü bir tesisiydi. Anlamadığım, kış mevsimi sert geçen Konya'mızın, 4-5 ayında belli bir grup insan dinlensin, piknik yapsın diye mi heba edildi. Öyleyse; Sporumuza, sporcumuza ve sosyal yapımıza yazık” dedi.