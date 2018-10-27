SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Leicester City'nin başkanını taşıyan helikopter düştü
Metehan Başar dünya şampiyonu!
Diğer Sporlar

Metehan Başar dünya şampiyonu!

Grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya aldı.

27 Ekim 2018 21:07

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro’yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline’yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev’i 2-1 yenerek finale yükselmişti.

Son güncelleme 21:07 | 27 Ekim 2018
Metehan Başar
GÜNÜN MAÇLARI
BB Erzurumspor
Bugün - 13:30
1
-
1
Kasimpasa S.K.
Konyaspor
Bugün - 16:00
0
-
1
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü