Metehan Başar dünya şampiyonu!

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro’yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline’yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev’i 2-1 yenerek finale yükselmişti.