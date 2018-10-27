Meksika’da pole pozisyonu Ricciardo’nun

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 19. yarışı Meksika Grand Prix’sine, Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ilk sıradan başlayacak.

Meksika’nın başkenti Meksiko’da bulunan 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde 71 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Ricciardo, 1 dakika 14.759 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen, 1 dakika 14.785 ile ikinci , Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1 dakika 14.894 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Meksika Grand Prix’si yarın TSİ 21.10’da koşulacak.