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Meksika’da pole pozisyonu Ricciardo’nun
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Meksika’da pole pozisyonu Ricciardo’nun

Formula 1'de Meksika Grand Prix'sine Red Bull pilotu Ricciardo ilk sıradan başlayacak

27 Ekim 2018 22:48

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 19. yarışı Meksika Grand Prix’sine, Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo ilk sıradan başlayacak.

Meksika’nın başkenti Meksiko’da bulunan 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde 71 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Red Bull takımının Avustralyalı pilotu Ricciardo, 1 dakika 14.759 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen, 1 dakika 14.785 ile ikinci , Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1 dakika 14.894 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Meksika Grand Prix’si yarın TSİ 21.10’da koşulacak.

Son güncelleme 22:48 | 27 Ekim 2018
daniel ricciardo formula 1
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