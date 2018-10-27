Macaristan’da madalyaya doyduk! 1 altın, 4 gümüş, 4 bronz

Türkiye, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Grekoromen stil 77, 97 ve 130 kiloda yarın yapılacak repesaj ile madalya karşılaşmalarıyla sona erecek şampiyonada Türk güreşçiler, müsabakalarını tamamladı.

Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye adına son madalya müsabakasına grekoromen stil 87 kiloda Metehan Başar çıktı.

Finalde Ukraynalı Zhan Beleniuk’u 2-1 mağlup eden Metehan, Macaristan’daki Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan tek Türk güreşçi oldu. Türkiye, Budapeşte’deki 5. final müsabakasında altın madalyaya ulaştı.

Metehan, geçen yıl Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda da kürsünün zirvesinde yer almıştı. Milli güreşçi, böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Türkiye grekoromen stilde Metehan’ın aldığı altın madalyanın dışında 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Grekoromen stilde Emrah Kuş gümüş madalyada kalırken, Ekrem Öztürk ve Rahman Bilici bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda finalde kaybeden Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak gümüş madalyayla yetinirken, Buse Tosun üçüncülük kürsüsüne çıktı. Serbest stilde ise Fatih Erdin gümüş madalya alırken, Süleyman Atlı bronz madalya elde etti.

Milliler, böylece şampiyonayı 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalyayla kapattı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar, serbest ve grekoromen stilde beraber yapılan şampiyonalarda Türkiye’nin ilk kez 9 madalya kazandığı ifade edildi.

Türk Milli Takımı, geçen yıl Paris’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmıştı.

Metehan Başar dünya şampiyonu! Grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya aldı. İlgili Haberi Oku

FAVORİLER KAYBETTİ

Budapeşte’de Türkiye’nin en önemli altın madalya umutları Taha Akgül ve Rıza Kayaalp kürsünün uzağında kaldı.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha, serbest stil 125 kilo çeyrek final mücadelesinde İranlı Parviz Khodavirdi Hadibasmanj’a sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu.

Grekoromen stil 130 kiloda son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, hakem kararının sonuca etki ettiği maçta Estonyalı Heiki Nabi’ye ilk turda 2-1 yenildi.

Kariyerinde 3 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, geçen yılki Dünya Şampiyonası’nda finalde Nabi’yi 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.

Ayrıca son üç Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan Soner Demirtaş da Budapeşte’den madalyasız döndü. Milli güreşçi, Özbek Bekzod Abdurakhmonov ile yaptığı bronz madalya maçını 3-2 kaybetti.

Macaristan’daki Dünya Şampiyonası’nda Rıza’nın karşılaşmasının yanı sıra Buse Tosun ve Emrah Kuş’un müsabakalarındaki hakem kararları da tartışmaya neden oldu.

Emrah Kuş dünya ikincisi oldu! Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi veren 82 kilodaki Emrah Kuş, Macar güreşçi Peter Bacsi'ye 4-3 mağlup olunca dünya ikincisi oldu. İlgili Haberi Oku

KADINLARDAN TARİHİ BAŞARI

Kadın Milli Güreş Takımı, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden kazanma başarısı gösterdi.

Macaristan’daki organizasyonda Elif Jale Yeşilırmak ve Yasemin Adar ile gümüş, Buse Tosun ile bronz madalya alan milliler, dünya şampiyonaları tarihinde ilk kez 3 madalya birden elde etti.

Yasemin Adar, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olma şansını kullanamadı. Geçen yıl Paris’te altın madalya kazanan Yasemin Adar, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi unvanının sahibi olmuştu.

Yasemin Adar dünya ikincisi oldu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya için mindere çıkan Yasemin Adar, Amerikalı rakibi Adeline Maria Gray'a 12-1 yenilerek Dünya ikincisi oldu. İlgili Haberi Oku AYDIN: “TÜRK GÜREŞ TARİHİNDE BİR İLK OLDU”

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Musa Aydın, göreve geldikleri günden bu yana üstüne koyarak ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Macaristan’a geçen yılki Dünya Şampiyonası’nda aldıkları madalya sayısını geçme hedefiyle geldiklerini belirten Aydın, şöyle devam etti:

“Geçen sene Fransa’da 8 madalya kazanmıştık. Bu şampiyonada madalya sayımız 9 oldu. Dünya şampiyonaları serbest, grekoromen ve kadınlarda 2005’ten itibaren birlikte yapılıyor. Macaristan’da 9 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettik. Üstelik hakem hataları olmasa madalya sayısı 12-13 olabilirdi. 2015 Las Vegas’ta 6, 2017 Paris’te 8, bu sene de 9 madalya kazandık. Hem madalya sayımız arttı hem de bu Türk güreş tarihinde bir ilk oldu.”

Aydın, Metehan Başar’ın altın madalya almasına çok sevindiğini vurgulayarak, “Beş final yaptık. Hepsinde de altın madalya kazanabilirdik. Ayrıca Buse, Taha, Rıza, Soner, Emrah’ın maçlarındaki hakem hataları zirve yaptı. Bizler hemen devreye girip duruma el koyduk. Bu sporcularımızın maçlarını yöneten hakemler ceza aldı. Ben tüm sporcularımızı kutluyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonada dereceye giremeyen sporculara da seslenen Aydın, şunları kaydetti:

“Bazen istenmedik sonuçlar alınabilir. Önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Soner Demirtaş gibi isimler belki istedikleri sonuçları alamadılar ama ben hepsine güveniyorum. Bu sporcularımız seneye Avrupa ve dünya şampiyonu, 2020 yılında da olimpiyat şampiyonu olacaklar. Hepsinin sonuna kadar yanındayız.”