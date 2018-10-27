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MAÇ SONUCU | Mainz 1-2 Bayern Münih | Bundesliga 9. hafta
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU | Mainz 1-2 Bayern Münih | Bundesliga 9. hafta

Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Mainz ile karşılaşan Bayern Münih, lider Borussia Dortmund'un puan kaybettiği haftada 2-1 galip geldi ve puan farkını 2'ye düşürdü.

27 Ekim 2018 20:28

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda Mainz’a konuk olan Bayern Münih, 2-1 galip geldi ve zirve takibini sürdürmeyi başardı.

Mücadelenin 31. dakikasında Leon Goretzka’nın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. İkinci yarıya golle başlayan ev sahibi Mainz, 48’de Jean Paul Boetius ile skoru 1-1’e getirdi.

Ancak maçın 62. dakikasında Robert Lewandowski’nin asistinde Thiago Alcantara ile golü bulan Bayern Münih skoru 2-1’e getirdi ve bu golle mücadeleyi kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Münih puanını 19 yaparken Hertha Berlin ile evinde 2-2 berabere kalan lider Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 2’ye indirdi. Mainz ise 9 puanda kaldı.

27 Ekim 2018 MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 2-2 Hertha Berlin Almanya Bundesliga 9. hafta karşılaşmasında Hertha Berlin'i konuk eden lider Borussia Dortmund, son dakikalarda yediği penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:28 | 27 Ekim 2018
bayern münih Bundesliga mainz
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