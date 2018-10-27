SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul’da tarihi zirve sona erdi
MAÇ SONUCU | Liverpool 4-1 Cardiff City | Premier Lig 10. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Liverpool 4-1 Cardiff City | Premier Lig 10. hafta

İngiltere Premier Lig 10. hafta mücadelesinde Cardiff City'yi ağırlayan Liverpool, Mohamed Salah'ın 1 gol atıp 2 asist yaptığı maçı 4-1 kazanmayı başardı.

27 Ekim 2018 19:41

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Liverpool, sahasında Cardiff City’yi 4-1 mağlup etti.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cardiff City’yi Anfield Road’da ağırlayan Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah’ın 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 66 ve 87. dakikalarda Sadio Mane, 84. dakikada da Xherdan Shaqiri’nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek golünü 77. dakikada Callum Paterson kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 26’ya çıkaran Liverpool, gelecek hafta deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton Hove Albion-Wolverhampton: 1-0

Fulham-Bournemouth: 0-3

Southampton-Newcastle United: 0-0

Watford-Huddersfield Town: 3-0

Son güncelleme 19:41 | 27 Ekim 2018
Cardiff City liverpool premier lig
GÜNÜN MAÇLARI
BB Erzurumspor
Bugün - 13:30
1
-
1
Kasimpasa S.K.
Konyaspor
Bugün - 16:00
0
-
1
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü