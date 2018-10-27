MAÇ SONUCU | Empoli 1-2 Juventus | Serie A 10. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Empoli ile karşılaşan Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun golleriyle 2-1 galip geldi.
Mücadelenin 28. dakikasında Francesco Caputo’nun golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Empoli, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıya baskılı başlayan Juventus, 54. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Ronaldo’nun gole çevirmesiyle skoru 1-1’e getirdi.
Portekizli futbolcu 70. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla Juventus’u 2-1’lik üstünlüğe taşırken Empoli’de forma giyen Salih Uçan 75. dakikada oyuna dahil oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından lider Juventus puanını 28 yaparken Empoli 6 puanda kaldı.