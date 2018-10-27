MAÇ SONUCU | Elazığspor Hatayspor 0-1 | Spor Toto 1. Lig

TY Elazığspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Hatayspor'a 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökmen Olgaç, Vural Gül
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Emre Öztürk, Orhan Şam, Onur Alsu (Eren dk. 46), Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu (Idrissa Diarra dk. 84), Tatos, Serkan Kurtuluş, Ahmet Aras, Bagayoko
Yedekler: Ali Karataş, Enes Batın Kaplan, Ali Fırat Okur, Erhan Çınar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Tom dk. 72), Selim Ilgaz (Soner dk. 90), Yusuf Abdioğlu, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Dağ, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (Sinan dk. 63)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Tayfun Dingil, Özgür Kazar
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Yusuf (dk. 74) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Bagayoko, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci (Elazığspor), Yusuf (Hatayspor)
Kırmızı kart: Eren (dk. 73) (Elazığspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
14′ Hızlı gelişen Hatayspor atağında Hamza'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta savunma son anda ayak vurdu.
16′ Caner Hüseyin'in ceza sahası içinde ortasına arka direkte Selim kafayı vurdu. Topu Emre, çizgiden çıkardı.
34′ Gökhan Karadeniz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
47′ Sadi çıkarken topu kaptırdı. Tatos ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
49′ Gökhan ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşla kaleyi yokladı ancak Soner son anda topu kornere tokatladı.
56′ Sağ kanattan Eren’in içeri çevirdiği topa arka direkte Kadir Taşoğlu’nun voleyi vurdu. Kaleci Akın, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70′ Mesut'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
GOL! 74′ Sağ kanattan Tom’un ortasında ceza sahası içinde Yusuf, uçarak kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1
87′ Bagayoko’nun derinlemesine pasında Diarra’nın vuruşu üstten auta çıktı.